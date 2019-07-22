Общество

сегодня, 15:15

Вместо газовой будки появится кафе

7 1024
#кафе #строительство
Вместо газовой будки появится кафе

Стройка намечена в районе перекрестка улиц Зегеля и Интернациональная.

Липчане заметили, что надолго спрятанный под тканевым баннером газораспределительный пункт в центре города, пропал. На месте коммунального строения намерены построить кафе. Оно должно быть готово в I квартале 2020 год.

Сейчас площадка до сих пор огорожена, а само здание снесено. Исходя из проекта, там появится одноэтажное строение кафетерия. Оно будет выполнено из стекла и красного кирпича и должно гармонировать со зданием бывшего реального училища на Зегеля,1, построенного в 1890 году.

Напомним, что вопрос реконструкции газораспределительного пункта под кафе в 2018 году выносился на публичные слушания. Тогда эксперты отклонили проект, так как площадь не позволяет выполнить минимальное благоустройство.
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#кафе #строительство

Комментарии (7)

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Ни парковки ничего

14 минут назад
Там ной с шаурмой ноет. Ещё одно кафе. Кофе гоу закрылось. Бисквит еле еле. Глупое решение.
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Липчанин

20 минут назад
а все продолжают лезть " в центр"...только Пл Плеханова с Соборной давным-давно уже являются номинальным центром. там жизнь "закончилась" как оттуда окончательно Политех перевели на 19 р-он. только студенты и создавали у ЦУМа и вообще в центре движ и жизнь, уж явно не посетители Пенсионного, Казначейства и налоговых будут по кафехам развлекаться, но у нас народ твердолобый: ему обязательно надо быть поближе к Соборной ...
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5555

26 минут назад
Зачем далеко ходить за примерами. В том же доме на Зегеля,1 во встроенном помещении жилого дома работает хлебозавод. Называется "Хлебная лавка". Без всяких экспертиз, проекта, необходимых разрешительных документов в нарушение действующих норм и правил, в том числе и санитарных. И никому до этого дела нет. Разгружаются под окнами жильцов. Тараканы от них бегут в квартиры. Канализации у них нет, весь дом загадили дальше некуда. Подвалы сгнили. Вонища в подъездах просто ужас. Тестомесы и вентиляция гудят круглосуточно. И ничего. Надзорные органы не реагируют. Забили уже всю канализацию до собора. Вонь стоит в арке и на площади. Чего ждут, непонятно. Наверно, когда весь дом дерьмом захлебнется
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ник

сегодня, 15:36
Вы напишите как на Прогрессе церковь появилась вместо книжного магахина
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гость

сегодня, 15:32
нарушение налицо +1 . Во , что бабло волшебное делает ! Кто подпись поставит на проекте ? Ковалёв , Кулаченкова ? Ult
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Липчанин

сегодня, 15:28
Самое главное - гармония.......
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нарушение налицо

сегодня, 15:27
Если эксперты проект отклонили, тогда какого рожна там строят кафе???
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