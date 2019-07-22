Общество
сегодня, 15:15
Вместо газовой будки появится кафе
7 1024
Стройка намечена в районе перекрестка улиц Зегеля и Интернациональная.
Липчане заметили, что надолго спрятанный под тканевым баннером газораспределительный пункт в центре города, пропал. На месте коммунального строения намерены построить кафе. Оно должно быть готово в I квартале 2020 год.
Сейчас площадка до сих пор огорожена, а само здание снесено. Исходя из проекта, там появится одноэтажное строение кафетерия. Оно будет выполнено из стекла и красного кирпича и должно гармонировать со зданием бывшего реального училища на Зегеля,1, построенного в 1890 году.
Напомним, что вопрос реконструкции газораспределительного пункта под кафе в 2018 году выносился на публичные слушания. Тогда эксперты отклонили проект, так как площадь не позволяет выполнить минимальное благоустройство.
Сейчас площадка до сих пор огорожена, а само здание снесено. Исходя из проекта, там появится одноэтажное строение кафетерия. Оно будет выполнено из стекла и красного кирпича и должно гармонировать со зданием бывшего реального училища на Зегеля,1, построенного в 1890 году.
Напомним, что вопрос реконструкции газораспределительного пункта под кафе в 2018 году выносился на публичные слушания. Тогда эксперты отклонили проект, так как площадь не позволяет выполнить минимальное благоустройство.
7 1024
Ни парковки ничего
Липчанин
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Липчанин
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