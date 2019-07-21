Липецкий мини-футбольный клуб будет тренировать обладатель Кубка УЕФА

Сергей Малышев - один из самых титулованных представителей отечественного футзала.

Тренировать липецкий ЛКС приедет один из самых титулованных представителей отечественного мини-футбола Сергей Малышев.

Напомним, что прежний наставник житель Санкт-Петербурга Алексей Степанов перешел в «деловой партнер» из Великого Новгорода, чтобы быть ближе к дому.

На роль его преемника рассматривалось несколько кандидатов – клуб даже анонсировал приезд экс-помощника главного тренера сборной Украины Сергея Бутенко, живущего в Вашингтоне, но опытному тренеру помешали перебраться в Россию проблемы со здоровьем.

И вот теперь точка в тренерской эпопее ЛКС поставлена: уже на следующей неделе в Липецк прибудет Сергей Малышев, которому в августе исполнится 44 года.

Малышев в свое время выступал за сборную России. В майке национальной сборной он провел 61 матч, забил 17 голов. Он «серебряный» (2005 г.) и двукратный «бронзовый» (2001, 2007 гг.) призер чемпионатов Европы. В 2002 году Малышев в составе российской команды стал чемпионом мира среди студентов.



Как игрок Сергей Малышев больше известен по выступлениям за столичное «Динамо», в составе которого в 2006/07 году выиграл Кубок УЕФА, а также пять раз становился чемпионом России. Кроме того, в его коллекции трофеев 3 Кубка страны, Суперкубок России (2001 г.)



Уроженец Новосибирска за свою карьеру выступал так же за «Сибиряк» (Новосибирск), «Феникс» (Челябинск), «ГКИ-Газпром» (Москва).



Игровую карьеру Сергей Малышев закончил в 2014 году и сразу приступил к тренерской деятельности – сначала в столичном «Динамо», затем в новосибирском «Сибиряке». В последнее время работал в сибирском клубе, был помощником главного тренера и отвечал за подготовку дубля.



- Большое спасибо за приглашение. ЛКС ставит перед собой высокие цели, и я постараюсь выложиться на 100 процентов в достижении результата, - такой первый комментарий новый наставник дал клубной пресс-службе.

Помощником Малышева в ЛКС станет Александр Замковец, в минувшем сезоне являвшийся капитаном нашей команды. Он же будет тренировать и дублеров «строителей».