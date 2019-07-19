В России

56 минут назад

В Воронеже 18-летний парень забил до смерти незнакомца

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В Воронеже 18-летний парень забил до смерти незнакомца

Преступник задержан

В Воронеже 18-летний парень до смерти избил 42-летнего незнакомца на улице. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 июля в 23.50 на улице Кирова. Драку заметили и остановили сотрудники полиции, они же и вызвали скорую помощь. Мужчину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. На следующий день он умер.

18-летнего парня задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что во время инцидента был пьян. Со старшим земляком молодой человек ранее знаком не был, но тем не менее избил его после словесной перепалки.

В настоящее время воронежец находится в изоляторе временного содержания, а следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.
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