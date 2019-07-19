Адвокату за покушение на мошенничество в крупном размере назначили полтора года колонии

В Липецке вынесен приговор адвокату, которого обвиняли в покушение на мошенничество в крупном размере. Он обманул фигуранта дела о растрате, обещая ему за миллион рублей договориться о мягком приговоре.

Покушение на мошенничество адвокат совершил в августе 2018 года .Тогда он сообщил фигуранту уголовного дела о растрате, что за миллион рублей может договорится о приговоре не связанном с лишением свободы.



- Однако полномочий на принятие данного решения адвокат не имел и, соответственно, не мог выполнить взятые на себя обязательства, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



О предложении адвоката стало известно правоохранительным органам. Вечером 30 августа в одном из кафе Липецка юрист получил половину от требуемой суммы. С этими деньгами его задержали оперативники ФСБ.



Вину в совершении преступления адвокат признал еще на стадии предварительного следствия, но от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствием, которое вел Следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области, была собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



