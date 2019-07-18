Погода в Липецке

сегодня, 12:34

Спасатели предупреждают о грозе

8 4350
#гроза
3
Спасатели предупреждают о грозе
В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня 18 июля на территории Липецкой области ожидается гроза. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.

8 4350
#гроза
3

Комментарии (8)

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погода

сегодня, 14:24
Введите комментарий В Краснинском районе была гроза,маленький дождь
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ясновидящий

сегодня, 13:57
по любому бряхня
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Ктулху

сегодня, 13:56
Лучше, радиолюбитель был лучший.
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Не любитель

сегодня, 13:00
Какой Гисметео, какой МЧС? Яндекс погоду смотрите, всё там чётко предсказывается: небольшой дождь. А грозой даже и не пахнет
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Алканы 15-го

сегодня, 12:59
Когда же начнутся дожди, чтоб сидеть и смотреть наш любимый Город48
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Лучше

сегодня, 12:52
Ктулху, Радиолюбителя погоду ни кто из них не предсказал..
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Ктулху

сегодня, 12:47
Интересно, кто круче в предсказании погоды ГисМетео или МЧС. На ГисМетео отличная погода. Небольшой дождь после 21 часа. А у МЧС -гроза. Смотрим....
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Ветеран ВС СССР

сегодня, 12:44
Сплошная лож. Банальная перестраховка, а достоверных прогнозов нет. А то не дай БОГ и впрямь грянет ггроза и шторм..
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