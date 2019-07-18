«Соколы России» полетели над Липецком

Репетиция авиашоу над набережной, отменная из низкой облачности, все же состоялась.



Cейчас на рекой Воронеж летают самолеты пилотажной группы «Соколов России». Летчики отрабатывают элементы авиашоу, которое липчане увидят 20 июля в 12.00.



Кроме полетов «Соколов России» на набережной в эту субботу запланированы прыжки парашютистов липецкого авиаклуба. В них примут участие два отставных полковника армии Сербии, члены сербского Союза ветеранов «Боевое братство» - Славолюб Лебиславлевич и Горан Янкович.