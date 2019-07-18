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сегодня, 14:30

«Соколы России» полетели над Липецком

125 2846
#авиашоу
5
«Соколы России» полетели над Липецком

Репетиция авиашоу над набережной, отменная из низкой облачности, все же состоялась.

Cейчас на рекой Воронеж летают самолеты пилотажной группы «Соколов России». Летчики отрабатывают элементы авиашоу, которое липчане увидят 20 июля в 12.00. 

Кроме полетов «Соколов России» на набережной в эту субботу запланированы прыжки парашютистов липецкого авиаклуба. В них примут участие два отставных полковника армии Сербии, члены сербского Союза ветеранов «Боевое братство» - Славолюб Лебиславлевич и Горан Янкович.
125 2846
#авиашоу
5

Комментарии (125)

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Сожаление о нацистах?

3 минуты назад
Перри Мейсон,
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Перри Мейсон

7 минут назад
Кто такие либерасты?, Это те, из чьих предков , благодаря советским солдатам, нацисты абажуров не наделали(с)
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Перри Мейсон

9 минут назад
Ты опять дурака врубаешь?, Вы его не выключаете...
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Ты опять дурака врубаешь?

11 минут назад
Перри Мейсон,
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Это те,кто пишет по-англицки,

13 минут назад
Кто такие либерасты?,
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Кто такие либерасты?

15 минут назад
Top Gun,
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Форсаж

17 минут назад
Перри Мейсон, 22 мая 2011 года при выступлении в авиашоу «Lynchburg Regional Air Show» в Линчбурге (англ.) (штат Виргиния) при выполнении петли группа вышла на предельно низкой высоте, что теоретически могло бы вызвать аварию[4]. Ведущий группы Dave Koss добровольно ушёл в отставку. 2 июня 2016 года во время подготовки к показательным выступлениям в Смирне (штат Теннесси) разбился самолёт капитана Jeff Kuss, пилот погиб. Википедия
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Вокруг шум,пусть так,

18 минут назад
Не кипишуй,все ништяк
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НЕ ПАТРИОТ

32 минуты назад
Мне зарплаты только на бояру хватает, потому закусь с контейнера пользую. Когда соседи поблизости - желчью запивать приходится.
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Сс

32 минуты назад
Михаил, прямо обосрались от страха за 20 минут, лучше бы показали и объяснили откуда шум.
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