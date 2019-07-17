Общество

сегодня, 09:54

Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь

6 1079
#звездопад #Персеиды
1
Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь

В небе уже можно наблюдать метеорный поток.

С 17 июля в звездном небе начнется метеорный поток Персеиды. Как сообщает Международная метеорная организация, любоваться одним из самых ярких звездопадов года можно будет вплоть до конца августа. 

Пик звездопада Персеид в этом году проходится на ночь с 13 на 14 августа. Астрономы ожидают в максимуме метеорного потока по 110 падающих звезд в час.  Метеорный поток хорошо заметен на широте Липецкой области, если наблюдать за небом вдали от источников света. С учетом длительности светового дня, липчане смогут за августовскую ночь загадать порядка 900 желаний.

Персеиды, пожалуй, самый популярный метеорный дождь для наблюдения. Его пик приходится на еще теплые августовские ночи, причем сам звездопад является одним из наиболее ярких. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о нем содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Официально открыл метеорный дождь бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле в 1835 году.
6 1079
#звездопад #Персеиды
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
Таксист, ... Сколько звёзд упало зря! ;-(
ответить

Перри Мейсон

27 минут назад
Заводы-рабочим, землю- крестьянам
ответить

Литрович

31 минуту назад
С 17 июля можно наблюдать,а в ночь с 13 на 14 июля проходит....это как?
ответить

Буревестник

сегодня, 10:44
Когда будет произведена смена курса захваченной страны антинародно-буржуазно-капиталистического на Человеческий Народный СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ.....
ответить

Алкан 15 мкр

сегодня, 10:14
Поцеловать журналисточку Город48 в алые губки!
ответить

Таксист

сегодня, 10:02
Мы уже 20лет загадываем, а толку ноль, даже без палочки.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера
В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

39 минут назад

Общество
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга
#бюджет #рейтинг
17
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

сегодня, 10:38

Общество
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек
#челлендж #соцсети
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек

сегодня, 10:15

Общество
Автохама вычислили и наказали штрафом
#нарушение ПДД
13
Автохама вычислили и наказали штрафом

сегодня, 09:40

Общество
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку
#беговая дорожка #благоустройство #дороги
12
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку

сегодня, 09:30

Общество
Пожарные встретились со спасенными детьми
#пожар
14
Пожарные встретились со спасенными детьми

вчера, 19:40

Общество