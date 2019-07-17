Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь

В небе уже можно наблюдать метеорный поток.

С 17 июля в звездном небе начнется метеорный поток Персеиды. Как сообщает Международная метеорная организация, любоваться одним из самых ярких звездопадов года можно будет вплоть до конца августа.



Пик звездопада Персеид в этом году проходится на ночь с 13 на 14 августа. Астрономы ожидают в максимуме метеорного потока по 110 падающих звезд в час. Метеорный поток хорошо заметен на широте Липецкой области, если наблюдать за небом вдали от источников света. С учетом длительности светового дня, липчане смогут за августовскую ночь загадать порядка 900 желаний.



Персеиды, пожалуй, самый популярный метеорный дождь для наблюдения. Его пик приходится на еще теплые августовские ночи, причем сам звездопад является одним из наиболее ярких. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о нем содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Официально открыл метеорный дождь бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле в 1835 году.