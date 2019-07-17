Общество
сегодня, 09:40
Автохама вычислили и наказали штрафом
13 1928
Водитель иномарки придется расстаться с 1 500 рублей.
УМВД по Липецку провело проверку размещенного в Сети видеоролика, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения. Полицейские вычислили и оштрафовали автохама.
Водитель белого «Ниссана» 4 июля нарушил правила при движении по Товарному проезду. Автомобилист нарушил требования, предписанные дорожной разметкой. Водитель трижды занимал крайний левый ряд, но все равно продолжал движение прямо, в сторону КТЗ. За такие нарушения автомобилиста наказали штрафом в 1 500 рублей.
Полиция благодарит липчан за внимание к проблеме безопасности дорожного движения.
Водитель белого «Ниссана» 4 июля нарушил правила при движении по Товарному проезду. Автомобилист нарушил требования, предписанные дорожной разметкой. Водитель трижды занимал крайний левый ряд, но все равно продолжал движение прямо, в сторону КТЗ. За такие нарушения автомобилиста наказали штрафом в 1 500 рублей.
Полиция благодарит липчан за внимание к проблеме безопасности дорожного движения.
13 1928
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