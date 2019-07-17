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сегодня, 09:40

Автохама вычислили и наказали штрафом

13 1928
#нарушение ПДД
1
Автохама вычислили и наказали штрафом

Водитель иномарки придется расстаться с 1 500 рублей.

УМВД по Липецку провело проверку размещенного в Сети видеоролика, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения. Полицейские вычислили и оштрафовали автохама.

Водитель белого «Ниссана» 4 июля нарушил правила при движении по Товарному проезду. Автомобилист нарушил требования, предписанные дорожной разметкой. Водитель трижды занимал крайний левый ряд, но все равно продолжал движение прямо, в сторону КТЗ. За такие нарушения автомобилиста наказали штрафом в 1 500 рублей.

Полиция благодарит липчан за внимание к проблеме безопасности дорожного движения.
13 1928
#нарушение ПДД
1

Комментарии (13)

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Ваня Волков

13 минут назад
мы сумасшедшие педики любим чудить на своих инорыдванах
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Плевать

28 минут назад
ниссан, так вот эти 90% надо на общественный транспорт пересадить..наплевательство на других - это не стиль жизни, а синдром хронической нехватки звездюлей...
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гость

30 минут назад
в Москве за такое уже давно с камер прилетает автоматом,
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тов. Штраф

31 минуту назад
ниссан, если не понятно за что, то значит не дошло и надо ещё штрафовать
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Иван

сегодня, 10:42
Правильно * . Там дох-я таких умников слева заныривает, а вы быдлоганы стойте в очереди.
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ниссан

сегодня, 10:29
Обычная городская езда, за что штраф то??? Так 90 % водителей передвигаются. Надеюсь этого горе водителя с регистратором, настигнет карма.
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А водителя с регистратором

сегодня, 10:25
А оленя снимавшего наказали за такие же нарушения? Что за бред
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Киса

сегодня, 10:17
дед, А зачем им стоять у них есть стукачи....
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зина

сегодня, 10:00
предательство самый страшный грех, вот так же когда-то и Христа сдали ни за HER.....ссссуки с регистратором
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Какие 1500

сегодня, 10:00
Если водитель будет двигаться не по полосе, а по разделительной линии между полосами, ему грозит штраф 500 рублей. Следующее нарушение — это перестроение между полосами без включения соответствующих сигналов. У части водителей включение поворотных сигналов выработано до автоматизма, другие могут периодически забывать о них, но законодательство чётко предусматривает, что в случае нарушения штраф составляет сумму в 500 рублей.
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