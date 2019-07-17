Происшествия
сегодня, 09:09
Мошенник провернул хитрую комбинацию и получил морепродукты стоимостью 400 000 рублей
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16 июля в Липецке от действий мошенника пострадала оптовая база.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вчера сотрудники базы получили по телефону предложение от крупной липецкой фирмы о покупке морепродуктов. Стороны быстро сошлись в цене и заключили электронный договор.
Вскоре на базу приехало грузотакси, водитель передал продавцам платежное поручение и получил морепродукты: креветки, кальмаров и лосося, на сумму в 380 000 рублей. Эти деньги на счет базы так и не поступили.
Полицейские отыскали водителя такси. Оказалось, что его наняли для обычной перевозки, морепродукты он выгрузил в жилом массиве.
Напомним, что ранее мошенничество по подобной схеме было совершено в одном из магазинов города. Преступник, предоставив подложные платежные документы, забрал из магазина бытовую технику на сумму свыше 380 тысяч рублей. Лицо подозреваемого попало на камеры наблюдения.
Полицейские просят сотрудников коммерческих фирм проявлять бдительность при заключении подобных сделок.
Вскоре на базу приехало грузотакси, водитель передал продавцам платежное поручение и получил морепродукты: креветки, кальмаров и лосося, на сумму в 380 000 рублей. Эти деньги на счет базы так и не поступили.
Полицейские отыскали водителя такси. Оказалось, что его наняли для обычной перевозки, морепродукты он выгрузил в жилом массиве.
Напомним, что ранее мошенничество по подобной схеме было совершено в одном из магазинов города. Преступник, предоставив подложные платежные документы, забрал из магазина бытовую технику на сумму свыше 380 тысяч рублей. Лицо подозреваемого попало на камеры наблюдения.
Полицейские просят сотрудников коммерческих фирм проявлять бдительность при заключении подобных сделок.
6 1212
сеня
Равшан
Блин горелый
Московская, 83
Хендай Москаль
!!!