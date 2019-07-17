Происшествия

сегодня, 09:09

Мошенник провернул хитрую комбинацию и получил морепродукты стоимостью 400 000 рублей

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#мошенничество
Мошенник провернул хитрую комбинацию и получил морепродукты стоимостью 400 000 рублей

16 июля в Липецке от действий мошенника пострадала оптовая база. 

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, вчера сотрудники базы получили по телефону предложение от крупной липецкой фирмы о покупке морепродуктов. Стороны быстро сошлись в цене и заключили электронный договор.

Вскоре на базу приехало грузотакси, водитель передал продавцам платежное поручение и получил морепродукты: креветки, кальмаров и лосося, на сумму в 380 000 рублей. Эти деньги на счет базы так и не поступили.

Полицейские отыскали водителя такси. Оказалось, что его наняли для обычной перевозки, морепродукты он выгрузил в жилом массиве.

Напомним, что ранее мошенничество по подобной схеме было совершено в одном из магазинов города. Преступник, предоставив подложные платежные документы, забрал из магазина бытовую технику на сумму свыше 380 тысяч рублей. Лицо подозреваемого попало на камеры наблюдения.

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Полицейские просят сотрудников коммерческих фирм проявлять бдительность при заключении подобных сделок. 


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#мошенничество

Комментарии (6)

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сеня

сегодня, 10:02
Пацаны решили пивка попить.
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Равшан

сегодня, 09:57
А че так можно было?
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Блин горелый

сегодня, 09:47
Теперь пока все магазины и базы не обует, он не уедет из Липецка! Хотя сильно смахивает на сговор с менеджерами или обналичку.
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Московская, 83

сегодня, 09:41
Красава! Молодец! Вот кого нам надо в издательский дом! А то Петя опущенный из директоров до первого зама, ни мычит, ни телиться. Сидит как истукан, работать не хочет, хотя должен отвечать за подписку и рекламу! Петр Иванович, где ваша реклама? Вы должны ее соскребать со столбов и нести в издатдом. Раньше Петр Иванович отсыпался в кабинете или дома по 3- часа. Теперь сидит как и положено с 9 до 18. И машину бездельнику не давать!
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Хендай Москаль

сегодня, 09:37
Теперь и на улицу не выходишь?
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!!!

сегодня, 09:35
Остап Бендер)))
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