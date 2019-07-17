На улице Ленина прорезинят беговую дорожку

Тропу для любителей бега закольцуют.

На улице Ленина в Липецке начались работы по благоустройству беговой дорожки. Сегодня утром специалисты начали наносить вяжущую смесь для укладки прорезиненного покрытия.



⁃ В первую очередь будет сделан участок в районе Дома мастера, - уточнили в мэрии Липецка. - Далее работа продолжится и по всей улице Ленина, и по бульвару Сорокина. Беговую дорожку с новым покрытием закольцуют.



Напомним, что улица Ленина была отремонтирована прошлым летом. Частью работ стало устройство зон для велосипедистов и бегунов. Этим летом бизнесмены решили подарить городу благоустройство бульвара Сорокина. Первую очередь прогулочной зоны намерены открыть в канун Дня города. Инициаторы проекта не ставят конкретные сроки его исполнения, но стараются справиться с задачей как можно быстрее, не теряя качества.







