Общество
сегодня, 09:30
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку
Тропу для любителей бега закольцуют.
На улице Ленина в Липецке начались работы по благоустройству беговой дорожки. Сегодня утром специалисты начали наносить вяжущую смесь для укладки прорезиненного покрытия.
⁃ В первую очередь будет сделан участок в районе Дома мастера, - уточнили в мэрии Липецка. - Далее работа продолжится и по всей улице Ленина, и по бульвару Сорокина. Беговую дорожку с новым покрытием закольцуют.
Напомним, что улица Ленина была отремонтирована прошлым летом. Частью работ стало устройство зон для велосипедистов и бегунов. Этим летом бизнесмены решили подарить городу благоустройство бульвара Сорокина. Первую очередь прогулочной зоны намерены открыть в канун Дня города. Инициаторы проекта не ставят конкретные сроки его исполнения, но стараются справиться с задачей как можно быстрее, не теряя качества.
⁃ В первую очередь будет сделан участок в районе Дома мастера, - уточнили в мэрии Липецка. - Далее работа продолжится и по всей улице Ленина, и по бульвару Сорокина. Беговую дорожку с новым покрытием закольцуют.
Напомним, что улица Ленина была отремонтирована прошлым летом. Частью работ стало устройство зон для велосипедистов и бегунов. Этим летом бизнесмены решили подарить городу благоустройство бульвара Сорокина. Первую очередь прогулочной зоны намерены открыть в канун Дня города. Инициаторы проекта не ставят конкретные сроки его исполнения, но стараются справиться с задачей как можно быстрее, не теряя качества.
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