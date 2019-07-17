Общество

сегодня, 09:30

На улице Ленина прорезинят беговую дорожку

12 852
#беговая дорожка #благоустройство #дороги
На улице Ленина прорезинят беговую дорожку

Тропу для любителей бега закольцуют.

На улице Ленина в Липецке начались работы по благоустройству беговой дорожки. Сегодня утром специалисты начали наносить вяжущую смесь для укладки прорезиненного покрытия.

⁃ В первую очередь будет сделан участок в районе Дома мастера, - уточнили в мэрии Липецка. - Далее работа продолжится и по всей улице Ленина, и по бульвару Сорокина. Беговую дорожку с новым покрытием закольцуют.

Напомним, что улица Ленина была отремонтирована прошлым летом. Частью работ стало устройство зон для велосипедистов и бегунов. Этим летом бизнесмены решили подарить городу благоустройство бульвара Сорокина. Первую очередь прогулочной зоны намерены открыть в канун Дня города. Инициаторы проекта не ставят конкретные сроки его исполнения, но стараются справиться с задачей как можно быстрее, не теряя качества.



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
12 852
#беговая дорожка #благоустройство #дороги

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

сегодня, 10:55
и мента через каждые 10 метров поставьте, чтобы пуделю не мешали бегать
ответить

И правда

сегодня, 10:31
Основной жилой сектор это новые микры,так организовывайте все там.Чтож теперь бегать только в центре понятно ,что очередная показуха и жо..лизание
ответить

Ф1

сегодня, 10:27
Хорошо бы и детские, и спортивные площадки во дворах накрыть специальным покрытием.
ответить

прэлэстно.рэлэстно

сегодня, 10:18
большая часть населения г.Липецка проживает на микрорайонах, а обустраивают в основном центр (где вообщем и так всё неплохо было). к чему бы это?
ответить

...

сегодня, 10:18
Ну конечно....ведь лысому то нужно бегать с комфортам, а у детей стадионы у школ отбирают и застраивают.
ответить

Капец

сегодня, 10:15
А сразу нельзя было так сделать!!!!!
ответить

Справедливый

сегодня, 10:11
В нашем дворе убрали турник и значительно урезали территорию детской площадки по банальной причине - сделали мини-стоянку для машин.В городе действует проект «Турник в каждый двор», направленный на развитие дворового спорта?У властей тоже есть дети и внуки возможно до них дойдет, что это все не роскошь, а необходимость!
ответить

Саня

сегодня, 10:04
В Парке Победы для спорта нет ни чего.Построили полосу препятствия которая ни кому не нужна.И как по ней бегать если там щебень, все ноги переломаешь..И под турниками бетон,могли бы крошку резиновую положить.Сам видел как с турников дети в низ головой падают.Зато территорию рядом под парк динозавров откусили (за деньги конечно).А почему нельзя оборудовать все по уму.Спортивные площадки оборудовать шведской стенкой, перекладинами для подтягивания, рукоходами и другими гимнастическими элементами.???
ответить

ПРАВДА

сегодня, 09:58
Бегать в городе это вред для здоровья.Легкие забиваются моментально от пыли и графита.
ответить

Алкан с 15-го

сегодня, 09:54
Мой прорезиненный иногда дает сбои. Теперь я ищу женские презервативы, чтобы уж- наверняка! Напишите, кто видел и где, куплю РТИ для женщин
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера
В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера

42 минуты назад

Общество
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга
#бюджет #рейтинг
18
Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга

сегодня, 10:38

Общество
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек
#челлендж #соцсети
Липецкая молодежь превратилась в бабушек и дедушек

сегодня, 10:15

Общество
Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь
#звездопад #Персеиды
6
Липчане смогут загадать сотни желаний за ночь

сегодня, 09:54

Общество
Автохама вычислили и наказали штрафом
#нарушение ПДД
13
Автохама вычислили и наказали штрафом

сегодня, 09:40

Общество
Пожарные встретились со спасенными детьми
#пожар
14
Пожарные встретились со спасенными детьми

вчера, 19:40

Общество