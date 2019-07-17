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вчера, 20:19

Липецкая вечЁрка: трагедия в Ельце, королева пляжа и «не отмораживаться»

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: трагедия в Ельце, королева пляжа и «не отмораживаться»

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 16 июля.

Трагедия в поселке ТЭЦ Ельца. В квартире жилого дома нашли зарезанного мальчика, его мертвую мать и ее сожителя, покончившего жизнь самоубийством. Никто не мог предположить такого финала счастливой с виду семьи. Единственной выжившей оказалась девочка, младший ребенок в семье. Ее уже допросили.

Игорь Артамонов призвал липецких строителей «не отмораживаться». Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.

Читатели не обошли вниманием новость «Маша из Липецка – королева на пляжах Европы». Речь идет о красавице-спортсменке. Ударными темпами в нынешнем году собирает награды липчанка Мария Бочарова, специализирующаяся на пляжном волейболе. Вместе со своей напарницей Марией Ворониной липчанка в турецкой Анталье стала победительницей первенства Европы по бич-воллею среди молодежи (до 22-х лет).

Тем временем День города уже на носу. В программу праздника включены десятки мероприятий. Наш текст поможет не запутаться в них и выбрать те, на которые точно стоит потратить время.
5 5853
#вечёрка
4

Комментарии (5)

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Хлопотно это

сегодня, 07:19
Какая-же лютая ненависть и презрение к россиянам сквозит в каждом выступлении этого "господина из Парижа" без опыта работы в реальном сектаре! Сам гвоздя не забил, а получает в год столько, сколько моя семья не заработала за всю жизнь! Встречался зимой с "управляшками", одни угрозы, а почему сегодня служба главного смотрителя не осматривает проблемные дома и не "готовит сани летом?" Этого города, как и комбината в 1962ом.году как такового не было, липчане выстроили и комбинат и город, а теперь на заработках в Москве! Комбинат был подарен зятю Лисину на свадьбу новой властью, а финансовый олигарх купил себе губернаторское кресло! Что-то я сомневаюсь, что московские воротилы пришли строить за 30 000 кв.метр. Памятник московской дивелоперской компании стоит на против здания УГБДД с 2008года, как начался кризис - они всё бросили и удрали, а тогда было не до такой степени хреновое положение дел как сегодня! Ну-ну покажите как сюда они * .
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Кучкрявому

вчера, 22:00
В городе одна нормальная строительная компания за которой ему "убирать" не пришлось. И при всем при этом переселенцев он не стесняется заселять в ДСКшные квартиры на звёздном
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Кучерявый

вчера, 21:53
Сказать честно, врио до сегодняшнего дня казался мне нормальным мужиком, и грамотным функционером, без синдрома "я тут власть". Одновременно форсить эпитеты о поддержке бизнеса, и говорить, что мол, вы не забывайте мне руки целовать, и уважать "власть"... Это дурной тон.
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да уж

вчера, 21:28
по фене.... по понятиям
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Ви

вчера, 20:39
Что за высказывания у руководителей наших , одна " дешевые понты", другой "не отмораживаться" , как быдло
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