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вчера, 20:19
Липецкая вечЁрка: трагедия в Ельце, королева пляжа и «не отмораживаться»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 16 июля.
Трагедия в поселке ТЭЦ Ельца. В квартире жилого дома нашли зарезанного мальчика, его мертвую мать и ее сожителя, покончившего жизнь самоубийством. Никто не мог предположить такого финала счастливой с виду семьи. Единственной выжившей оказалась девочка, младший ребенок в семье. Ее уже допросили.
Игорь Артамонов призвал липецких строителей «не отмораживаться». Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.
Читатели не обошли вниманием новость «Маша из Липецка – королева на пляжах Европы». Речь идет о красавице-спортсменке. Ударными темпами в нынешнем году собирает награды липчанка Мария Бочарова, специализирующаяся на пляжном волейболе. Вместе со своей напарницей Марией Ворониной липчанка в турецкой Анталье стала победительницей первенства Европы по бич-воллею среди молодежи (до 22-х лет).
Тем временем День города уже на носу. В программу праздника включены десятки мероприятий. Наш текст поможет не запутаться в них и выбрать те, на которые точно стоит потратить время.
Игорь Артамонов призвал липецких строителей «не отмораживаться». Неудовольствие врио губернатора вызвала нерасторопность местных застройщиков в предложениях по освоению бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев. Он пригрозил липецким строителям заменить их московскими девелоперами.
Читатели не обошли вниманием новость «Маша из Липецка – королева на пляжах Европы». Речь идет о красавице-спортсменке. Ударными темпами в нынешнем году собирает награды липчанка Мария Бочарова, специализирующаяся на пляжном волейболе. Вместе со своей напарницей Марией Ворониной липчанка в турецкой Анталье стала победительницей первенства Европы по бич-воллею среди молодежи (до 22-х лет).
Тем временем День города уже на носу. В программу праздника включены десятки мероприятий. Наш текст поможет не запутаться в них и выбрать те, на которые точно стоит потратить время.
Хлопотно это
Кучкрявому
Кучерявый
да уж
Ви