сегодня, 13:16
49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал
Издание «BAZA» сегодня описало злоключения 49-летней Светланы, которой после освобождения из колонии на нашлось места на свободе и она изобрела нестандартный способ возвращения в тюрьму.
«Сначала Света пошла в отдел полиции и прямо сказала, что хочет в тюрьму, мол, давайте, ребята, вяжите меня и поехали. Полицейские подумали, что это неудачная шутка, и выгнали Светлану из отделения.
Тогда она позвонила в «112» и сказала, что вокзал заминирован. Полиция отследила звонок и приехала в ночлежку, где жила Света. Она к этому времени уже собрала вещи и встречала оперативников с улыбкой: она знала, что ближайший год проведёт дома, в колонии города Валуйки», - рассказывает«BAZA».
- Действительно 22 июня этого года в дежурную часть УВД по Липецку поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на железнодорожном вокзале, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские установили, что звонок совершен из дома ночного пребывания на улице 9 Мая и задержали по подозрению в телефонном терроризме 49-летнюю женщину без опредленного места жительства.
В отношении Светланы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), санкция этой статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет. На время следствия женщина заключена под стражу.
Примечательно, что предыдущий срок Светлана отсидела как раз за телефонный терроризм, из колонии она вышла в 2017 году.
Что за жизнь пошла,
Груня
Машуко
Всевидящий
чушь.собачья
Петруся
Как здорово фото