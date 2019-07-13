49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал

Издание «BAZA» сегодня описало злоключения 49-летней Светланы, которой после освобождения из колонии на нашлось места на свободе и она изобрела нестандартный способ возвращения в тюрьму.









«Сначала Света пошла в отдел полиции и прямо сказала, что хочет в тюрьму, мол, давайте, ребята, вяжите меня и поехали. Полицейские подумали, что это неудачная шутка, и выгнали Светлану из отделения.



Тогда она позвонила в «112» и сказала, что вокзал заминирован. Полиция отследила звонок и приехала в ночлежку, где жила Света. Она к этому времени уже собрала вещи и встречала оперативников с улыбкой: она знала, что ближайший год проведёт дома, в колонии города Валуйки», - рассказывает«BAZA».



- Действительно 22 июня этого года в дежурную часть УВД по Липецку поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на железнодорожном вокзале, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские установили, что звонок совершен из дома ночного пребывания на улице 9 Мая и задержали по подозрению в телефонном терроризме 49-летнюю женщину без опредленного места жительства.



В отношении Светланы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), санкция этой статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет. На время следствия женщина заключена под стражу.



Примечательно, что предыдущий срок Светлана отсидела как раз за телефонный терроризм, из колонии она вышла в 2017 году.







Как пишет «BAZA» , после освобождения Светлана, у которой нет ни семьи, ни друзей, несколько месяцев жила в Москве, затем в Воронеже, наконец приехала в Липецк. Из-за судимости и возраста никто не хотел брать её на работу, и Светлана решила вернуться в колонию.«Сначала Света пошла в отдел полиции и прямо сказала, что хочет в тюрьму, мол, давайте, ребята, вяжите меня и поехали. Полицейские подумали, что это неудачная шутка, и выгнали Светлану из отделения.Тогда она позвонила в «112» и сказала, что вокзал заминирован. Полиция отследила звонок и приехала в ночлежку, где жила Света. Она к этому времени уже собрала вещи и встречала оперативников с улыбкой: она знала, что ближайший год проведёт дома, в колонии города Валуйки», - рассказывает«BAZA».- Действительно 22 июня этого года в дежурную часть УВД по Липецку поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на железнодорожном вокзале, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские установили, что звонок совершен из дома ночного пребывания на улице 9 Мая и задержали по подозрению в телефонном терроризме 49-летнюю женщину без опредленного места жительства.В отношении Светланы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), санкция этой статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет. На время следствия женщина заключена под стражу.Примечательно, что предыдущий срок Светлана отсидела как раз за телефонный терроризм, из колонии она вышла в 2017 году.