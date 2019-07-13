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49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал

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#телефонный терроризм
49-летняя Светлана очень хотела в тюрьму и заминировала липецкий вокзал

Издание «BAZA» сегодня описало злоключения 49-летней Светланы, которой после освобождения из колонии на нашлось места на свободе и она изобрела нестандартный способ возвращения в тюрьму.

Как пишет «BAZA», после освобождения Светлана, у которой нет ни семьи, ни друзей, несколько месяцев жила в Москве, затем в Воронеже, наконец приехала в Липецк. Из-за судимости и возраста никто не хотел брать её на работу, и Светлана решила вернуться в колонию.

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«Сначала Света пошла в отдел полиции и прямо сказала, что хочет в тюрьму, мол, давайте, ребята, вяжите меня и поехали. Полицейские подумали, что это неудачная шутка, и выгнали Светлану из отделения.

Тогда она позвонила в «112» и сказала, что вокзал заминирован. Полиция отследила звонок и приехала в ночлежку, где жила Света. Она к этому времени уже собрала вещи и встречала оперативников с улыбкой: она знала, что ближайший год проведёт дома, в колонии города Валуйки», - рассказывает«BAZA».

- Действительно 22 июня этого года в дежурную часть УВД по Липецку поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на железнодорожном вокзале, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Полицейские установили, что звонок совершен из дома ночного пребывания на улице 9 Мая и задержали по подозрению в телефонном терроризме  49-летнюю женщину без опредленного места жительства.

В отношении Светланы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), санкция этой статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет. На время следствия женщина заключена под стражу.

Примечательно, что предыдущий срок Светлана отсидела как раз за телефонный терроризм, из колонии она вышла в 2017 году.



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#телефонный терроризм

Комментарии (7)

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Что за жизнь пошла,

6 минут назад
Если на воле людям жить нет! Видимо власть так о людях заботится, если люди чтобы получить крышу над головой и питание в тюрьму стремятся!!! Ужас, что в реальной жизни творится. А власть этого видимо не замечает. Конечно, у них там все хорошо. Президент так прямо и говорит, что жить стало лучше. Видимо только им живётся с каждым годом все лучше и лучше!!!
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Груня

7 минут назад
На фото мужик какой то а не баба
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Машуко

9 минут назад
Ого! Реальный срок! А за миллионы краденные только условняк! Збст
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Всевидящий

10 минут назад
На воле нужны не люди а налогоплательщики.
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чушь.собачья

21 минуту назад
Может, это не на зоне "сладко", а на "воле" так хреново?
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Петруся

34 минуты назад
Видимо сладко на зоне живется, если туда тянет снова и снова.
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Как здорово фото

35 минут назад
На нашего Путина похоже !.
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