Мужчина в трусах станцевал на «Катюше»

Пьяного «артиста» пришлось снимать с памятника полицейским.

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В социальных сетях появилось видео инцидента в Грязях. На прошлой неделе мужчина, раздетый до трусов, забрался на памятник «Катюша» и начал плясать.



Буйного «артиста», ругающегося матом, пришлось доставать с памятника полицейским. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. 36-летнего мужчину доставили в отдел полиции, а затем передали в психоневрологический диспансер. Врачам предстоит оценить вменяемость жителя Грязей. Исходя из их выводов, он будет или нет привлечен к административной ответственности.



Памятник гвардейскому миномету «Катюша» расположен в Грязях на пересечении улиц Советской и Крылова. Памятник установлен в 1982 году по инициативе участника Великой Отечественной войны Анатолия Тимофеева в честь уроженца села Двуречки Грязинского района командира первой батареи реактивной артиллерии Героя Советского Союза Ивана Флерова.