Происшествия

сегодня, 17:10

Мужчина в трусах станцевал на «Катюше»

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#вандализм
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Мужчина в трусах станцевал на «Катюше»

Пьяного «артиста» пришлось снимать с памятника полицейским.

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В социальных сетях появилось видео инцидента в Грязях. На прошлой неделе мужчина, раздетый до трусов, забрался на памятник «Катюша» и начал плясать.

Буйного «артиста», ругающегося матом, пришлось доставать с памятника полицейским. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. 36-летнего мужчину доставили в отдел полиции, а затем передали в психоневрологический диспансер. Врачам предстоит оценить вменяемость жителя Грязей. Исходя из их выводов, он будет или нет привлечен к административной ответственности.

Памятник гвардейскому миномету «Катюша» расположен в Грязях на пересечении улиц Советской и Крылова. Памятник установлен в 1982 году по инициативе участника Великой Отечественной войны Анатолия Тимофеева в честь уроженца села Двуречки Грязинского района командира первой батареи реактивной артиллерии Героя Советского Союза Ивана Флерова. 
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#вандализм
1

Комментарии (12)

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Красный перец чили

2 минуты назад
Какие люди, так он и есть наш весь белогвардейско-власовско-солженицинский режим и этому режиму все заслуги Советского Человека как в кость в горле , вот они убирают все напоминания.
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Какие люди

10 минут назад
Вот к чему приводят непродуманные решения чиновников по ликвидации мемориалов,музеев и прочих знаков по ознакомлению молодёжи с предметами и фактами о нашей истории! Это ответ на решение заменить музей оружия в Парке Победы Липецка и больше "не возвращаться" к этому вопросу".
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Дима

17 минут назад
Солевой видать. Славить чертей.
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Смешно , да не до смеха!

20 минут назад
Гость, Это будущее путинской России, Полная деградация , Когда-то граждане советского Союза были самые воспитанные , начитанные ,культурные .
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Гость

20 минут назад
Этож баширов из ассы, ахахаха
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Гость

23 минуты назад
Путин император мира.... Ахахха
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,

27 минут назад
Наркотики свое дело делают. Явно не в своем уме
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Справедливый

30 минут назад
Мужчины в трусах не танцуют!!!
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макс

42 минуты назад
тварь
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1

52 минуты назад
Отпетушить суку
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