Общество

55 минут назад

Предпринимателю грозит крупный штраф за то, что не сдержался при виде алкоголя

5 769
#Алкоголь #лицензия #штраф
1
Предпринимателю грозит крупный штраф за то, что не сдержался при виде алкоголя

Штраф может составить до 3-х миллионов рублей.

Владельцам бара на улице Фрунзе грозит крупный штраф за незаконный оборот алкоголя.

Пикантность ситуации состоит в том, что владельцы бара обратились в областное управление потребительского рынка и ценовой политики с просьбой предоставить им лицензию на продажу спиртного. Сотрудники ведомства отправились в заведение, чтобы ознакомиться с условиями будущей торговли и обнаружили, что продажа крепких спиртных напитков … уже вовсю идет.

Как сообщили в управлении, в баре нашли 4 бутылки спиртных напитков.

Теперь предпринимателям грозит ответственность по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических – до 1/5 совокупной выручки за прошлый календарный год. В управлении сообщили, что бар может заплатить до 3-х миллионов рублей.

Фото top10a.ru

5 769
#Алкоголь #лицензия #штраф
1

Комментарии (5)

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ВОРЧУН

32 минуты назад
Алканы 15-го, точно у Мишани всё есть от пивка до фанфуриков! И пару сигарет поштучно захвати!
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Алканы 15-го

41 минуту назад
А в стакане чай с лимоном и льдом! Мы так не отходим- к Мишке в киёск на Студгородок 25 сходим, и все окей! Это не реклама, если что...
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Сенсей

47 минут назад
Люблю Город48, местные авторы не на столько умны, что бы понять твой сарказм).
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Мама Стифлера

47 минут назад
Кто там генерирует контент? Поделись телефоном своего дилера
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Люблю Город48

51 минуту назад
Люблю город48 за классные заголовки! Люблю, и все тут!
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