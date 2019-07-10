Предпринимателю грозит крупный штраф за то, что не сдержался при виде алкоголя

Штраф может составить до 3-х миллионов рублей.

Владельцам бара на улице Фрунзе грозит крупный штраф за незаконный оборот алкоголя.

Пикантность ситуации состоит в том, что владельцы бара обратились в областное управление потребительского рынка и ценовой политики с просьбой предоставить им лицензию на продажу спиртного. Сотрудники ведомства отправились в заведение, чтобы ознакомиться с условиями будущей торговли и обнаружили, что продажа крепких спиртных напитков … уже вовсю идет.

Как сообщили в управлении, в баре нашли 4 бутылки спиртных напитков.

Теперь предпринимателям грозит ответственность по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей для должностных лиц, а для юридических – до 1/5 совокупной выручки за прошлый календарный год. В управлении сообщили, что бар может заплатить до 3-х миллионов рублей.

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