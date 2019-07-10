В мире
43 минуты назад
Ученые нашли новый метод похудения
123
Исследователи уверены в его эффективности.
Людям, страдающим от проблем с лишним весом, при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира. Об этом заявили ученые из Университета штата Джорджии на сайте Medicalxpress, пишут «Известия». Худеющим стоит обратить внимание на укрепление мышц. По мнению ученых, состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая неэффективным.
- Существует множество преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови, — цитирует доктора Райана Харриса РЕН ТВ.
Ученые связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм. То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
- Существует множество преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. В этом случае одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови, — цитирует доктора Райана Харриса РЕН ТВ.
Ученые связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм. То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
123