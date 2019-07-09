Не может быть: руководство МУП «ЛиСА» само себе сократило заработную плату!

Бывшему председателю департамента ЖКХ мэрии Евгению Лисаконову, ныне директору станции аэрации, нужно поставить памятник: он еще и отказался ездить на казенных иномарках.

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию заместитель руководителя Счетной палаты Липецка Ирина Живутская представила итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЛиСА» за 2018 год.По данным аудиторов, в прошлом году предприятие получило чистую прибыль в размере 22,5 млн рублей, что на 14,3 миллиона рублей меньше, чем в 2017 году. При этом прибыль от продаж МУПа выросла на 9,2 млн рублей. Доходы станции аэрации в 2017 году составили 390,3 млн рублей, в прошлом году - 409,7 миллиона.Дебиторская задолженность муниципального предприятия в 2018 году составила 78 млн рублей. За год она увеличилась на 25,6 млн рублей, или на 33%. Основная сумма дебиторской задолженности - у АО «ЛГЭК» (88,1 млрд рублей). В марте этого года МУП выставил городским энергетикам судебную претензию о взыскании задолженности в размере 31,1 млн рублей.Кредиторская задолженность МУПа - 85,7 млн рублей. Основные кредиторы станции аэрации - ООО «Полигон» (10,3 млн рублей), ООО «Очистные системы» (8 млн рублей), АО «Автоколонна №1498 (7,9 млн рублей), АО «ЛЭСК (6,2 млн руб).При отсутствии своих производственных мощностей «ЛиСА» оплачивает вывоз и утилизацию твердого илового осадка сторонним организациям. За это в 2017 году предприятие заплатило 52,4 млн рублей, в 2018-м - 68,4 миллиона. В прошлом году МУП получил 76,2 тысячи тонн такого осадка. На территории предприятия его скопилось 184,8 тысячи тонн.Аудиторы отметили, что МУП получил и полностью использовал на капремонт основных фондов 311 млн рублей кредита от Европейского банка реконструкции и развития. В 2017-2018 годах на выплату тела кредита и процентов предприятие отдало 155,3 млн рублей. Задолженность по кредиту - 95,7 млн рублей.Средняя зарплата по предприятию - 35,6 тысяч рублей. Она выросла на 1% по сравнению с 2017 голом. Примечательно, что зарплата слесарей, электромонтеров, операторов компрессорных установок за год не выросла, составив 29 тысяч рублей, а вот у «генералитета» даже упала! Так, зарплата директора МУПа Евгения Лисаконова (бывшего председателя департамента ЖКХ мэрии) в прошлом году составила 76,4 тысячи рублей, в то время как в 2017 году он получал 93,2 тысячи рублей, у его заместителя среднемесячная зарплата уменьшилась на 20 тысяч рублей (составив по факту 86 тысяч), у главбуха заработок сократился на восемь тысяч рублей (сейчас она получает 74,7 тысячи рублей).Счетная палата отметила, что «ЛиСА» получила от администрации Липецка два легковых автомобиля - «Тойоту Ленд Крузер» и «БМВ» - от которых отказались чиновники. Японское авто предприятие продало за 1,3 млн рублей, а немецкое оставили в гараже. По мнению аудиторов, это свидетельствует о том, что фактически автомобили переданы не для осуществления уставной деятельности.- Этот факт может быть расценен как скрытое бюджетное финансирование МУПа, а это - нарушение действующего законодательства, - отметила Ирина Живутская.