В Сербии встретились ветераны боевых действий Липецка и Крушеваца

Ветераны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи

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Липецкая делегация в конце июня побывала в городе-побратиме Липецка – сербском Крушеваце.



ЛООО «Союз ветеранов офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий», движение "Мы из Ельца", организация русских соотечественников Сербии им. Раевского, и союз ветеранов «Боевое братство Сербии» подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве.



- В рамках соглашения будет организованно сотрудничество и взаимопомощь между ветеранскими организациями двух стран, наших городов-побратимов, - рассказал GOROD48 ЛООО «Союз ветеранов офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов. – В рамках реализации президентского гранта «Братство народов – братство ветеранов» будут организованы ряд мероприятий в Сербии и Липецке, среди которых совместные парашютные прыжки. Также проведем совместные круглые столы, конкурсы, мероприятия для молодежи по изучению истории, культуры, традиций, "уроки мужества", также в планах ко Дню освобождения советскими солдатами города Крушевац восстановление памятника погибшим воинам, уточнение и пополнение списка погибших красноармейцев и поиск их родственников.



Липчане в Крушеваце приняли участие в Видовдане - национальной дате - 620-й годовщине битвы на Косовом поле.



Во время встречи липецкие ветераны боевых действий наградили сербских ветеранов медалями "Участнику боевых действий и локальных конфликтов".



