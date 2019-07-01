Фестиваль Ш.К.А.F. состоится 8 сентября

Большой праздник будет проходить на Городище.

Широкоформатный книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.» состоится в Липецке 8 сентября. Пройдет он на территории общественного пространства Городище, сообщает администрация централизованной библиотечной системы Липецка. Арт-фестиваль планируют начать в 10 часов утра, а закончить только к 20:00.



Фестиваль традиционно объединит музыку, литературу, живопись, хореографию.

Если вы талантливы и хотите поделиться своим искусством с другими, то приглашаем вас принять участие в праздничной программе фестиваля, телефон для справок 35-35-30.



Впервые арт-фестиваль «Ш.К.А.F.» состоялся в 2015 году и с тех пор стал ежегодным. В 2016 году он стал победителем IX Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить-2016».