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Фестиваль Ш.К.А.F. состоится 8 сентября

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#фестиваль #городище
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Фестиваль Ш.К.А.F. состоится 8 сентября

Большой праздник будет проходить на Городище.

Широкоформатный книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.» состоится в Липецке 8 сентября. Пройдет он на территории общественного пространства Городище, сообщает администрация централизованной библиотечной системы Липецка. Арт-фестиваль планируют начать в 10 часов утра, а закончить только к 20:00.

Фестиваль традиционно объединит музыку, литературу, живопись, хореографию.
Если вы талантливы и хотите поделиться своим искусством с другими, то приглашаем вас принять участие в праздничной программе фестиваля, телефон для справок 35-35-30.

Впервые арт-фестиваль «Ш.К.А.F.» состоялся в 2015 году и с тех пор стал ежегодным. В 2016 году он стал победителем IX Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить-2016».
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#фестиваль #городище
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