Общество
52 минуты назад
Место Евгении Уваркиной займет Борис Корчевников
19 3102
Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным
Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Корчевникова Б. В.", - говорится, в частности, в указе от 28 июня.
Согласно федеральному закону, Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.
В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.
Корчевников родился в 1982 году в Москве. С 1994 года работает на телевидении, в 2013-2017 годах вел ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", в 2017 году был назначен генеральным директором и продюсером телеканала "Спас". Во время президентской избирательной кампании 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.
Фото: avatars.mds.yandex.net
"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Корчевникова Б. В.", - говорится, в частности, в указе от 28 июня.
Согласно федеральному закону, Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.
В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.
Корчевников родился в 1982 году в Москве. С 1994 года работает на телевидении, в 2013-2017 годах вел ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", в 2017 году был назначен генеральным директором и продюсером телеканала "Спас". Во время президентской избирательной кампании 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.
Фото: avatars.mds.yandex.net
19 3102
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