Общество

52 минуты назад

Место Евгении Уваркиной займет Борис Корчевников

19 3102
#общественная палата
Место Евгении Уваркиной займет Борис Корчевников

Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Корчевникова Б. В.", - говорится, в частности, в указе от 28 июня.

Согласно федеральному закону, Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, которых указом утверждает президент РФ, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.

В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.

Корчевников родился в 1982 году в Москве. С 1994 года работает на телевидении, в 2013-2017 годах вел ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", в 2017 году был назначен генеральным директором и продюсером телеканала "Спас". Во время президентской избирательной кампании 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.

Фото: avatars.mds.yandex.net
19 3102
#общественная палата

Комментарии (19)

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игорь

17 минут назад
Ч., полностью согласен живут на наши деньги да все природные ресурсы под себя подмяли
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гмо

18 минут назад
Липчанка, ты дура. он гей.
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чиновники Обладминистрации

19 минут назад
молодец, насосал
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игорь

20 минут назад
галандуха, не знаю как у тебя у меня высшее образование.А какие везде люди во власти сидят представление имею простого хоть у него пять пядей во лбу у нас туда не возьмут
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Ч.

20 минут назад
" игорь " , я с Вами согласен на все 100 . Сумасшедшие деньги платят за балаган . Созидать некому , дармоедов хоть пруд пруди . Нуждающимся , помощь оказывают по СМС .
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Липчанка

21 минуту назад
Борис Корчевников- мой эталон мужчины.
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мышь крокодил

25 минут назад
Кот бегемот ,а ты че тут сидишь. Брысь в палату.
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Светлана

28 минут назад
Наталья, в телесериале снимался "Кадетство"
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Быть добру

28 минут назад
Обожаю Корчевникова.
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галандуха

30 минут назад
Игорек, не грусти. Нет ничего ужасного. Учиться надо было в школе.
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