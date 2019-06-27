Общество
47 минут назад
Газовый конфликт во многоэтажке урегулирован
Управляющая компания передумала разрывать договор с «Газпромом».
Ситуация с приостановкой поставки газа жильцам дома №47 по проспекту 60 лет СССР разрешилась. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Липецк", ГУК "Октябрьская" отозвала свое уведомление о расторжении договора с газовой компании на обслуживание общедомового оборудования. Сейчас специалисты ведут работы на внутридомовых сетях, скоро пустят газ.
Напомним, сегодня GOROD48 сообщал о прекращении поставки газа во многоэтажный дом. Обслуживающая управляющая компания расторгла договор на обслуживание общедомового оборудования с АО "Газпром газораспределение Липецк", но квартиры остались в обслуживании компании. При проведении осмотров газового оборудования в квартирах специалисты нашли утечки и приостановили подачу ресурса во избежание аварийно опасных ситуаций. Для возобновления подачи компании нужно было связаться с представителями организации, которой передали обслуживание общедомового газового оборудования. Но они так и не объявились. Тогда УК отозвала расторжение договора.
Напомним, сегодня GOROD48 сообщал о прекращении поставки газа во многоэтажный дом. Обслуживающая управляющая компания расторгла договор на обслуживание общедомового оборудования с АО "Газпром газораспределение Липецк", но квартиры остались в обслуживании компании. При проведении осмотров газового оборудования в квартирах специалисты нашли утечки и приостановили подачу ресурса во избежание аварийно опасных ситуаций. Для возобновления подачи компании нужно было связаться с представителями организации, которой передали обслуживание общедомового газового оборудования. Но они так и не объявились. Тогда УК отозвала расторжение договора.
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сегодня, 15:33Общество