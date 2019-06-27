Происшествия

сегодня, 17:43

В Липецкой области «десятка» вылетела в кювет и разбилась об дерево

6 1303
#Авария #ДТП
В Липецкой области «десятка» вылетела в кювет и разбилась об дерево

По предварительным данным, погиб 20-летний водитель.

Загрузка плеера
Сегодня в Задонском районе произошло ДТП: «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и разбился о дерево.

Как пишет паблик «Мой Елец» со ссылкой на очевидцев,  водитель автомобиля погиб. Пользователи соцсетей в свою очередь рассказывают, что ему было 20 лет. Якобы, погибший только устроился на работу в полицию и ехал в Липецк получать форму. 




По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, авария произошла около 12:00 на 259 км автодороги Р-119 "Орёл-Тамбов" возле села Рогожино Задонского района. За рулем «ВАЗа» находился 27-летний водитель. От полученных во время ДТП ранений он умер до приезда бригады "скорой". По предварительной версии, водитель «ВАЗа» не справился с управлением автомобилем.

видео:  vk.com/elec_online.
6 1303
#Авария #ДТП

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лида

34 минуты назад
Не ценят жизнь молодые,хорошо никого с собой не унес
ответить

@

36 минут назад
Думал бессмертный раз полицаем стал
ответить

чистую правду сказал!!!

39 минут назад
Не стал мусором !!! С чистой совестью ушел !!! Царствие небесное !!!
ответить

Я

41 минуту назад
Еще один гонщик на корм червям ушел
ответить

Ой как жалко

50 минут назад
молодой совсем
ответить

Хорошим полицейским

53 минуты назад
Хорошие .....
ответить

Еще в рубрике

Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» отпустили под залог в размере 3 000 000 рублей
#Свободный Сокол #арест
19
Гендиректора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» отпустили под залог в размере 3 000 000 рублей

сегодня, 15:45

Происшествия
На перекрестке улиц Первомайская и Горького столкнулись две иномарки
#дтп
19
На перекрестке улиц Первомайская и Горького столкнулись две иномарки

сегодня, 15:15

Происшествия
Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке
#авария #ДТП
22
Пешеходы бросились на помощь сбитой девушке

сегодня, 14:55

Происшествия
19-летний парень зарезал гостя свадьбы
#убийство #свадьба
73
19-летний парень зарезал гостя свадьбы

сегодня, 12:34

Происшествия
Липчане стали свидетелями бурного скандала из-за ста рублей
#конфликт
59
Липчане стали свидетелями бурного скандала из-за ста рублей

сегодня, 12:04

Происшествия
В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»
#угон
15
В липецком дворе угонщики «Шевроле» врезались в «пятнадцатую»

сегодня, 11:22

Происшествия