В Липецкой области «десятка» вылетела в кювет и разбилась об дерево

По предварительным данным, погиб 20-летний водитель.

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Сегодня в Задонском районе произошло ДТП: «ВАЗ-2110» вылетел в кювет и разбился о дерево.Как пишет паблик «Мой Елец» со ссылкой на очевидцев, водитель автомобиля погиб. Пользователи соцсетей в свою очередь рассказывают, что ему было 20 лет. Якобы, погибший только устроился на работу в полицию и ехал в Липецк получать форму.По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, авария произошла около 12:00 на 259 км автодороги Р-119 "Орёл-Тамбов" возле села Рогожино Задонского района. За рулем «ВАЗа» находился 27-летний водитель. От полученных во время ДТП ранений он умер до приезда бригады "скорой". По предварительной версии, водитель «ВАЗа» не справился с управлением автомобилем.