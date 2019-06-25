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24 минуты назад

В Липецк прибудет экспозиция из музея-заповедника «Петергоф»

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#выставка #Петергоф #
В Липецк прибудет экспозиция из музея-заповедника «Петергоф»

Липчане смогут увидеть спортивный инвентарь семьи императора Николая Романова. 

15 июля в Липецком областном краеведческом музее при поддержке Министерства культуры России открывается выставка «Здоровья дар благой. Романовы и спорт». Экспозицию составляют уникальные предметы из коллекции Государственного музея-заповедника «Петергоф» (Санкт-Петербург), иллюстрирующие спортивные увлечения русского императорского дома с XVIII по начало XX века.

- На экспозиции представлено более 250 исторических «спортивных» артефактов из петергофских фондов: велосипеды, сани, макеты яхт, огнестрельное и холодное оружие, коньки, теннисные ракетки, наборы для игры в крокет. Музейные предметы вместе с визуальной информацией и сопроводительными текстами выстраивают единый рассказ о спортивных предпочтениях Романовых и об истории физической культуры в стране, в целом, - сообщила GOROD48 директор областного краеведческого музея Лариса Лошкарева. 

Но не только о спорте и физкультуре  времен Николая II расскажут липчанам и покажут спортивный инвентарь тех времен. Выставка начинает свое повествование с Петра I, основателя Петергофа и строителя «железоделательных» заводов в Липецке. Первый русский император, нуждаясь в крепких не только духом, но и телом единомышленниках, заложил основы государственной политики в области физической культуры в Российской империи. Позднее именно императорская семья поддерживала своим примером передовые идеи в этой области, не оставляя без внимания спортивные увлечения, будь то новинки из Европы или занятия на основе русских народных игр. 

Петергоф, летняя резиденция Романовых на побережье Финского залива, особенно располагал своих венценосных владельцев к различным видам физической активности. Члены царской семьи занимались охотой, верховой ездой, совершали длительные пешие и морские прогулки – наслаждались разнообразными подвижными занятиями на свежем воздухе. 

Фото: myrussia.life

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#выставка #Петергоф #

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