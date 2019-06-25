Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

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Респондентам задавали три вопроса: "Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?"Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городе РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.Липецк занял 17 место в рейтинге. Наши соседи воронежцы оказались агрессивнее - 7 место.