сегодня, 08:31
Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городе РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.
Липецк занял 17 место в рейтинге. Наши соседи воронежцы оказались агрессивнее - 7 место.
Фото: zacep.com
Пенсионер
???
Лысыч
1
Студгородок, 26
ВВП
лысргр в москву.плоскомордого в тербуны.