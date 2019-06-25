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Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов

7 918
#соцопрос #агрессия
Липецк на 17 месте в рейтинге агрессивных городов

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

Респондентам задавали три вопроса: "Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию?"

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городе РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.

Липецк занял 17 место в рейтинге. Наши соседи воронежцы оказались агрессивнее - 7 место.

Фото: zacep.com

7 918
#соцопрос #агрессия

Комментарии (7)

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Пенсионер

8 минут назад
Как только слышу про партию Единая Россия готов всех удавить! Пенсионер
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???

30 минут назад
17? Да ладно. Кто выжил в Липецке. Тем Везде рай.
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Лысыч

34 минуты назад
Где агрессия?! Я только этого лысого колобка артамошку хочу под жопу с носка садануть.
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1

37 минут назад
Странно что не первое...пипецк же впереди планеты всей по всем показателям
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Студгородок, 26

48 минут назад
Влияет низкое качество жизни, нет веры в будущее, отравленный воздух, паленые спиртные напитки. Безнадега! В нашем дом живет полностью агрессивная семейка. Толик грозит убить соседа, его внук Ярик зарезать одноклассника из 21 школы 15 мкр (есть аудиозапись в подъезде), Алка с епарем долбит в дверь соседа, улепила жвачкой весь подъезд. А Маринка грозила соседу вырвать глаза! Это факты! Однако, болезнь одна поставила Толика раком!Маринка боится с ним жить, а соседи облучиться ли заразиться
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ВВП

сегодня, 08:56
Б.......дь отстаём,надо исправляться!!
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лысргр в москву.плоскомордого в тербуны.

сегодня, 08:56
за то у нас самые большие микропроцессоры в мире
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