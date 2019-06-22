Общество

22 минуты назад

Александр Шерин выдвинут ЛДПР кандидатом на должность главы администрации Липецкой области

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#выборы главы региона
Александр Шерин выдвинут ЛДПР кандидатом на должность главы администрации Липецкой области

Документы для участия в выборах главы администрации Липецкой области подал сегодня в региональный избирком депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин. Он был выдвинут кандидатом на Конференции Липецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 16 июня этого года. Александр Шерин рожден 21 июня 1977 года, имеет высшее образование. 

Рабочая группа областного избиркома оформила письменное подтверждение того, что получила документы о выдвижении кандидата в полном объеме. 

Период выдвижения кандидатов на должность главы администрации Липецкой области продлится до 18.00 часов 11 июля. Затем каждому кандидату потребуется собрать не менее 163 и не более 171 подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах. Кроме того, каждый кандидат подает документы и сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области.  

После этого начнется регистрация кандидатов избирательной комиссией Липецкой области, этот этап выборов завершится 24 июля. 

Голосование за кандидатов пройдет 8 сентября.

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#выборы главы региона

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