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20 минут назад
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Опять «Роблокс»: в Добром девятилетняя девочка перевела мошенникам 9500 рублей

Родителям маленьких игроманов советуют провести ликбез.

3 апреля в Добром в полицию обратилась 39-летняя женщина, 9-летнюю дочь которой мошенники обманули на 9500 рублей.

— Неизвестный предложил девочке купить игровую валюту в «Роблокс» и та перевела ему деньги с карты матери, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Причём об этом достаточно распространённом сейчас виде мошенничества вечером 2 апреля предупредила прокуратура, а сегодня утром — и правительство Липецкой области. Они рассказали об одном и том же случае, который произошёл в Тербунском районе. Там 17 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Её 11-летняя дочь играла «Роблокс» и девочке предложили купить робуксы. В результате девочка перевела мошенникам с карты отца более 47 000 рублей. Но игровую валюту она так и не получила.

Ранее в Ельце игравших в «Роблокс» 11-летнюю и 8-летнюю девочек обманули больше чем на 200 000 рублей. Их родители пришли в полицию ещё 1 марта.

11-летняя девочка при игре в «Роблокс» списалась с неизвестным, который предложил ей купить одежду для персонажей. Она согласилась, ввела данные банковской карты одного из родителей и со счёта была списана 171 000 рублей. Вторую девочку точно так же обманули на 29 900 рублей.

– Чтобы ваши дети так не попались – расскажите им этот случай и что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации, – отметили в пресс-службе правительства под историей девочки из Тербунского района.

Нельзя общаться в социальных сетях и мессенджерах с незнакомцами, сообщать личную информацию, доверять уведомлениям о выигрыше, переходить по подозрительным ссылкам, cкачивать программы с сомнительных сайтов, cтавить геометки под фото. Важно перепроверять сообщения о помощи от друзей и родственников и согласовывать платежи с родителями.
мошенничество
дети
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Позитив
3 минуты назад
Доверие, конечно, должно быть между детьми и родителями, но доверять доступность к картам и банковским приложениям - еще рано!!!
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