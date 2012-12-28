Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Происшествия
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19 минут назад
Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева
Росгвардейам он заявил, что является «дипломированным психом».
Росгвардейцам он заявил, что является «дипломированным психом». А скандалил он из-за того, что в баре ему отказали поставить песню Муслима Магомаева «Море».
Позже выяснилось, что липчанин уже привлекался к ответственности за административные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в территориальный отдел полиции, рассказали в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
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