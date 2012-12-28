Липчанин устроил дебош в столичном баре из-за отказа поставить ему песни Муслима Магомаева

Росгвардейам он заявил, что является «дипломированным психом».

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В Москве наряд Росгардии задержал 44-летнего жителя Липецка, который устроил дебош в баре на улице Усачева. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, он матерился, угрожал персоналу бара и проявлял неуважение к его посетителям.Росгвардейцам он заявил, что является «дипломированным психом». А скандалил он из-за того, что в баре ему отказали поставить песню Муслима Магомаева «Море».Позже выяснилось, что липчанин уже привлекался к ответственности за административные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в территориальный отдел полиции, рассказали в пресс-службе столичного управления Росгвардии.