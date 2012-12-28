33-летний чаплыгинец арестован по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого

Смертельная поножовщина произошла 1 апреля.

В Чаплыгине арестован 33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 57-летнего знакомого.— По версии следствия, 1 апреля подозреваемый в доме своего знакомого в ходе ссоры умышленно нанес ему не менее трёх ударов кухонным ножом, один из которых оказался роковым. Мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.