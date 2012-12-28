«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
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33 минуты назад
33-летний чаплыгинец арестован по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого
Смертельная поножовщина произошла 1 апреля.
— По версии следствия, 1 апреля подозреваемый в доме своего знакомого в ходе ссоры умышленно нанес ему не менее трёх ударов кухонным ножом, один из которых оказался роковым. Мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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