«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
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38 минут назад
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С трассы Липецк-Чаплыгин слетел автомобиль: водитель умер в карете скорой помощи
За сутки на дорогах области один человек погиб и четверо пострадали.
Еще одна серьезная авария произошла вчера в Липецком округе на дороге Липецк-Данков. Где, как уже сообщал GOROD48, столкнулись «Газель Некст», «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ-2114». В ДТП пострадала 27-летняя женщина — водитель «Пассата», она госпитализирована.
Вечером в Липецке на улице Баумана 67-летний водитель «ВАЗ-21063» сбил вне зоны пешеходного перехода на 62-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.
В Усмани на переходе через улицу Карла Маркса 21-летний водитель «Хендая Солярис» сбил 18-летних девушку и юношу. Паре назначено амбулаторное лечение.
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