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Завуч «сняла отпечатки» у учеников второго класса

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#эксперимент #школа
Завуч «сняла отпечатки» у учеников второго класса

После такого «следственного эксперимента» дети боятся ходить в школу.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе весьма престижной в Минусинске (Красноярский край) школы №16, Нина Пирогова, устроила в классе нечто сродни действиям экспертов-криминалистов. В конце учебного года Пирогова позвала восьмилетних детей в свой кабинет «под предлогом некоего расследования пропажи карманных денег» и сняла у них отпечатки пальцев.  Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги». Об этом пишет «Эхо Москвы».

Родители заявили журналистам, что все это происходило без их согласия и участия, а напуганные дети боятся ходить в школу. «Сын стал бояться ходить в школу. Я как мать тоже боюсь его отправлять. Сегодня отпечатки сняли, завтра может быть другая какая-то процедура», — рассказала журналистам телекомпании «Тон» мать одного из детей, пишет «Красноярск Онлайн».

Мать одного из детей обратилась в прокуратуру, там пообещали провести проверку. Она также заявила, что руководство школы убеждает ее забрать заявление.
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#эксперимент #школа

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