Жилой дом сгорел в Вербилово

Десять пожаров потушили подразделения МЧС за вчерашний день.



Днем 20 мая в селе Вербилово Липецкого района сгорели жилой дом и гараж. Строения тушили четыре отделения пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также за минувшие сутки пожарные тушили нежилой дом в селе Казинка Грязинского района, трижды выезжали заливать горящую сухую траву, один раз мусор и контейнерную площадку, дважды причиной вызовов становилась подгоревшая пища.