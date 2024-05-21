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56 минут назад
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Жилой дом сгорел в Вербилово

Десять пожаров потушили подразделения МЧС за вчерашний день.

Днем 20 мая в селе Вербилово Липецкого района сгорели жилой дом и гараж. Строения тушили четыре отделения пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Также за минувшие сутки пожарные тушили нежилой дом в селе Казинка Грязинского района, трижды выезжали заливать горящую сухую траву, один раз мусор и контейнерную площадку, дважды причиной вызовов становилась подгоревшая пища.
МЧС
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