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Происшествия
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53 минуты назад
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В Ельце запретили работу сайта с тюремными песнями
Прекращена работа сайта, пропагандирующего тюремную субкультуру.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе интернет-мониторинга был выявлен сайт, где имеются песни запрещённой в России организации АУЕ (Решением Верховного суда России от 17.08.2020 общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена).
Суд указал на запрет злоупотребления свободой массовой информации. Распространение такой информации в России запрещено. Поэтому работа сайта была прекращена. Решение суда должно быть исполнено незамедлительно.
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