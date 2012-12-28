В Ельце запретили работу сайта с тюремными песнями

Прекращена работа сайта, пропагандирующего тюремную субкультуру.

Елецкий городской суд удовлетворил иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области о признании запрещённой информации на сайте, пропагандирующим тюремную субкультуру.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ходе интернет-мониторинга был выявлен сайт, где имеются песни запрещённой в России организации АУЕ (Решением Верховного суда России от 17.08.2020 общественное движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена).Суд указал на запрет злоупотребления свободой массовой информации. Распространение такой информации в России запрещено. Поэтому работа сайта была прекращена. Решение суда должно быть исполнено незамедлительно.