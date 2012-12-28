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сегодня, 17:40
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32-летнего ельчанина обвиняют в вымогательстве 600 000 рублей

Его задержали при передаче 150 000 рублей. Причиной разборок стал земельный участок. 

32-летнего жителя Ельца ждет суд по обвинению вымогательстве (пункт «г» части 2 статьи 163 УК РФ). Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

«По версии следствия, в ноябре прошлого года в три часа ночи ельчанин пришел к дому своего 46-летнего знакомого и потребовал у него 600 тысяч рублей. В случае невыполнения требования он угрожал убить потерпевшего и членов его семьи, а также поджечь их дом. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, мужчина поставил перед собой бутылку с бензином, положил сверху зажигалку, и произвел не менее 10 выстрелов из охотничьего карабина модели «TG 2», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По данным следствия, до прихода в дом с бензином — вечером 14 ноября мужчина отправил на сотовый жертвы SMS-сообщение: он угрожал применением насилия и уничтожением имущества потерпевшего и членов его семьи, и даже убийством путем поджога жилого дома. А днём 15 ноября обвиняемый позвонил потерпевшему на сотовый и потребовал 600 000 рублей под угрозой нанесения побоев.

В полдень 16 ноября состоялась передача денег — но на самом деле это была своего рода «контрольная закупка». При получении 150 000 рублей обвиняемый был задержан полицейскими.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, поводом для вымогательства стал надуманный предлог о незаконном приобретении и использовании потерпевшим земельного участка в деревне Большая Александровка, прилегающего к дому, якобы принадлежащего умершему деду обвиняемого.

Обвиняемый в ходе следствия сообщил, что только хотел припугнуть потерпевшего. Около пяти лет назад от знакомого его умершего деда ему стало известно, что при жизни деду выделяли участок площадью 20 соток. Он наведался в деревню, и ему якобы указали место, где находился этот участок, также он узнал, что землю и соседние участки купил неизвестный ему мужчина и он сейчас он там строит дом.

В начале октября 2023 года он позвонил этому мужчине и заявил, что тот присвоил принадлежащую его умершему деду землю. Но потерпевший ответил, что у него имеются все документы на все приобретенные им участки. После этого началась долгая переписка. Вроде бы новый собственник даже был готов заплатить наследнику 200 000 рублей. Но потом переговоры сначала сошли на нет, а в конце концов закончились угрозами. Из себя обвиняемого вывел тот факт, что собеседник перестал отвечать на его сообщения. Тогда возобновить переговоры мужчина решил угрозами.
вымогательство
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Комментарии (1)

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Сначала новые
не-а чё
26 минут назад
Мужик хотел заняться сельским хозяйством,а его заластали.
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