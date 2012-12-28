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517
сегодня, 16:15
4

Кражу кошелька из корзины в магазине записала камера наблюдения

Мужчина обнаружил чужой кошелёк при оплате товара и присвоил его себе.

20 мая в Задонском районе в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о краже в магазине кошелька с деньгами. Расплатившись за товар, женщина переложила его в пакет, а кошелек с 7000 рублей и водительскими правами забыла в корзине.

«В краже подозревают 54-летнего жителя Задонского района. Мужчина в магазине взял ту же корзину. Сразу чужой кошелек он не заметил и лишь при оплате товара обнаружил его и присвоил себе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Кошелек возвращен потерпевшей, а часть денег мужчина успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 
кража
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
нквд
46 минут назад
Как раз отбудет срок и выход на пенсию
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Гость
сегодня, 16:27
Какая кража, ведь забыла
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Позитив
49 минут назад
Он присвоил, ему не принадлежащее!!! Тем более там были права! Это- КРАЖА!
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Тесть
35 минут назад
Он присвоил, ему не принадлежащее!!! Тем более там были права! Это- КРАЖА! Другие в открытую присваивают чужое и ничего.
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