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Происшествия
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сегодня, 16:15
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Кражу кошелька из корзины в магазине записала камера наблюдения
Мужчина обнаружил чужой кошелёк при оплате товара и присвоил его себе.
«В краже подозревают 54-летнего жителя Задонского района. Мужчина в магазине взял ту же корзину. Сразу чужой кошелек он не заметил и лишь при оплате товара обнаружил его и присвоил себе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кошелек возвращен потерпевшей, а часть денег мужчина успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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