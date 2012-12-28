Кражу кошелька из корзины в магазине записала камера наблюдения

Мужчина обнаружил чужой кошелёк при оплате товара и присвоил его себе.

20 мая в Задонском районе в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о краже в магазине кошелька с деньгами. Расплатившись за товар, женщина переложила его в пакет, а кошелек с 7000 рублей и водительскими правами забыла в корзине.«В краже подозревают 54-летнего жителя Задонского района. Мужчина в магазине взял ту же корзину. Сразу чужой кошелек он не заметил и лишь при оплате товара обнаружил его и присвоил себе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кошелек возвращен потерпевшей, а часть денег мужчина успел потратить.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.