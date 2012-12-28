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Происшествия
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32 минуты назад
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71-летний водитель сбил подростка и скрылся
Мальчик получил травму. Водителя отыскали автоинспекторы.
Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Усмани: на перекрестке улиц Радищева и Горького автомобиль «ВАЗ-2110» с 26-летней девушкой за рулем столкнулся с электровелосипедом под управлением 76-летнего водителя. В этом столкновении пострадал пенсионер.
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