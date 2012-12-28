71-летний водитель сбил подростка и скрылся

Мальчик получил травму. Водителя отыскали автоинспекторы.



20 мая в селе Доброе 71-летний водитель «Фольксвагена» сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Подросток получил травму. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, автоинспекторы разыскали водителя по горячим следам.Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в Усмани: на перекрестке улиц Радищева и Горького автомобиль «ВАЗ-2110» с 26-летней девушкой за рулем столкнулся с электровелосипедом под управлением 76-летнего водителя. В этом столкновении пострадал пенсионер.