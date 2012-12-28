Уроки химии от НЛМК посетили больше 300 школьников

Новолипецкий металлургический комбинат провел серию открытых уроков химии в 15 школах Липецка, Добровского, Грязинского и Липецкого районов. Их посетили больше 300 учеников. На занятиях в формате научного шоу школьникам показали опыты и рассказали о химических веществах.

Уроки химии от НЛМК на тему «Сероводород в природе и в городе» в школах шли два месяца. С помощью опытов ученикам объяснили, как и где образуется это вещество. А на примере комбината показали, как промышленные предприятия устраняют его от своих источников.— Это было очень интересно. Мы провели несколько опытов и узнали много новой информации о сероводороде, о местах, где его можно встретить, и о том, как НЛМК заботится о чистоте воздуха, — поделилась ученица школы №34 г. Липецка Анна Колесникова.Более 10 млрд рублей инвестировал Новолипецкий металлургический комбинат в программу по снижению эмиссии сероводорода на производственной площадке. В результате в 2023 году от источников НЛМК не зафиксировано ни одного превышения нормативов по сероводороду, а концентрация этого вещества в Липецке сократилась вдвое.— Экологический эффект достигнут благодаря реализации таких инвестиционных проектов, как реконструкция установки придоменной грануляции шлака доменной печи № 6, объединение потоков улавливания коксового газа и других. Это позволило полностью исключить запах сероводорода от источников комбината, — рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.В реализации экологических программ НЛМК ориентируется на достижение показателей наилучших доступных технологий. Всего в 2023 году компания направила на эти цели более 11 млрд рублей. С 2000 года общая сумма инвестиций на реализацию экологических проектов составила 127 млрд рублей.