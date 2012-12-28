Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мужчина в неестественной позе лежит на козырьке подъезда»
Общество
В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
Липчане заметили вооруженных полицейских в кустах у театра Толстого
Общество
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
«Я боюсь выходить из квартиры. В нем 150 килограммов, а во мне — 50»
Общество
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
17-летний парень получил тяжёлую травму в драке с другом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дороги через дворы, новый приют для собак и когда будут платить зарплату в 100 000 рублей
Общество
Читать все
Для вас электросамокаты угроза или удобное средство передвижения?
Говорит Липецк
Cуд обязал мэрию привести в порядок дороги в Матырском и Дачном
Общество
Сквер на Соборной горе будет готов к концу лета
Общество
Елеций суд запретил сайт с тюремными песнями
Происшествия
Гость украл у липчанина аттестат, диплом и свидетельство о рождении
Происшествия
На стадионе «Авиатор» пропали стойки ворот
Происшествия
Жилой дом сгорел в Вербилово
Происшествия
Усманца арестовали на 10 суток за публикацию во «ВКонтакте»
Происшествия
Уроки химии от НЛМК посетили больше 300 школьников
НЛМК Live
У девятиклассников начались выпускные экзамены
Общество
Читать все
НЛМК Live
20
28 минут назад

Уроки химии от НЛМК посетили больше 300 школьников

Новолипецкий металлургический комбинат провел серию открытых уроков химии в 15 школах Липецка, Добровского, Грязинского и Липецкого районов. Их посетили больше 300 учеников. На занятиях в формате научного шоу школьникам показали опыты и рассказали о химических веществах. 

Уроки химии от НЛМК на тему «Сероводород в природе и в городе» в школах шли два месяца. С помощью опытов ученикам объяснили, как и где образуется это вещество. А на примере комбината показали, как промышленные предприятия устраняют его от своих источников.  

— Это было очень интересно. Мы провели несколько опытов и узнали много новой информации о сероводороде, о местах, где его можно встретить, и о том, как НЛМК заботится о чистоте воздуха, — поделилась ученица школы №34 г. Липецка Анна Колесникова. 

Более 10 млрд рублей инвестировал Новолипецкий металлургический комбинат в программу по снижению эмиссии сероводорода на производственной площадке. В результате в 2023 году от источников НЛМК не зафиксировано ни одного превышения нормативов по сероводороду, а концентрация этого вещества в Липецке сократилась вдвое.

— Экологический эффект достигнут благодаря реализации таких инвестиционных проектов, как реконструкция установки придоменной грануляции шлака доменной печи № 6, объединение потоков улавливания коксового газа и других. Это позволило полностью исключить запах сероводорода от источников комбината, — рассказал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.  

В реализации экологических программ НЛМК ориентируется на достижение показателей наилучших доступных технологий. Всего в 2023 году компания направила на эти цели более 11 млрд рублей. С 2000 года общая сумма инвестиций на реализацию экологических проектов составила 127 млрд рублей.

образование
0
0
0
0
0
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru