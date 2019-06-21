Общество
42 минуты назад
Прокуратура наказала задонского перевозчика
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ООО «Агеевбус» и ее директор оштрафованы на 160 тысяч рублей.
Прокуратура Задонского района провела проверку исполнения ООО «Агеевбус» требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
Как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие допускало выпуск на линию пассажирских автобусов с неисправностями тормозной системы, усилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, поврежденными ветровыми стеклами, превышением суммарного показателя люфта в рулевом управлении, повреждением шин, несоответствием остаточной глубины рисунка протектора шин, с нарушением герметичности уплотнителей и технических соединений, а также в отсутствие медицинских аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатных упор и ремней безопасности. Выпуск в рейс пассажирских автобусов осуществлялся директором организации, не прошедшим соответствующего обучения, без проведения контроля технического состояния с многочисленными нарушениями при заполнении путевых листов.
Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении директора ООО «Агеевбус» Юрия Агеева дела об административном правонарушении по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ («выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация»), а в отношении организации - дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам»), ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств») и ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок»).
По результатам рассмотрения дел ООО «Агеевбус» и ее директору назначены штрафы на общую сумму 160 тысяч рублей.
Напомним, что на прокурорский контроль задонский перевозчик попал после апрельской забастовки водителей. Они отказались возить пассажиров на убитых «ПАЗиках», списанных школами за непригодностью. По словам водителей, они чинили и красили автобусы своими силами, при этом на все предприятие - одна смотровая яма. Были претензии к ООО «Агеевбус» и у прокуратуры Елецкого района (с ноября 2017 года по май 2018 года это предприятие допустило по своей вине срывы более трехсот рейсов).
В свою очередь, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48 о том, что арендует «ПАЗы» у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он посчитал недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники, обвинив в этом главу района Григория Масолова.
Сразу же после того, как о забастовке сообщили СМИ, все муниципальные маршруты, которые обслуживал «Агеевбус», взяло на обслуживание АО «ЛАЛ» (врио губернатора Игорь Артамонов попросил взять ситуацию на контроль начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова, а потом уволил главу Задонской районной администрации Григория Масолова).
Как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие допускало выпуск на линию пассажирских автобусов с неисправностями тормозной системы, усилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, поврежденными ветровыми стеклами, превышением суммарного показателя люфта в рулевом управлении, повреждением шин, несоответствием остаточной глубины рисунка протектора шин, с нарушением герметичности уплотнителей и технических соединений, а также в отсутствие медицинских аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатных упор и ремней безопасности. Выпуск в рейс пассажирских автобусов осуществлялся директором организации, не прошедшим соответствующего обучения, без проведения контроля технического состояния с многочисленными нарушениями при заполнении путевых листов.
Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении директора ООО «Агеевбус» Юрия Агеева дела об административном правонарушении по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ («выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация»), а в отношении организации - дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам»), ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств») и ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ («осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок»).
По результатам рассмотрения дел ООО «Агеевбус» и ее директору назначены штрафы на общую сумму 160 тысяч рублей.
Напомним, что на прокурорский контроль задонский перевозчик попал после апрельской забастовки водителей. Они отказались возить пассажиров на убитых «ПАЗиках», списанных школами за непригодностью. По словам водителей, они чинили и красили автобусы своими силами, при этом на все предприятие - одна смотровая яма. Были претензии к ООО «Агеевбус» и у прокуратуры Елецкого района (с ноября 2017 года по май 2018 года это предприятие допустило по своей вине срывы более трехсот рейсов).
В свою очередь, владелец ООО «Агеевбус» Юрий Агеев рассказал GOROD48 о том, что арендует «ПАЗы» у администрации Задонска. На поддержание автобусов в исправном состоянии из бюджета района Агеев получает в год 5,3 млн рублей. Эту сумму он посчитал недостаточной для качественного ремонта муниципальной техники, обвинив в этом главу района Григория Масолова.
Сразу же после того, как о забастовке сообщили СМИ, все муниципальные маршруты, которые обслуживал «Агеевбус», взяло на обслуживание АО «ЛАЛ» (врио губернатора Игорь Артамонов попросил взять ситуацию на контроль начальника областного управления дорог и транспорта Валентина Малахова, а потом уволил главу Задонской районной администрации Григория Масолова).
2 408
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32 минуты назадОбщество
Викторм
когда ОТ ради корысти и наживы