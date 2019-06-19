Общество

сегодня, 13:41

Избирательная комиссия Липецкой области открыла «горячую линию» по выборам 8 сентября

293
#выборы
Избирательная комиссия Липецкой области открыла «горячую линию» по выборам 8 сентября

В избирательной комиссии Липецкой области начала работать «горячая телефонная линия» по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

Избиратели могут обращаться к специалистам избиркома по телефону 8 (4742) 27-10-12 в понедельник – четверг: с 8:30 до 17:30; в пятницу: с 8:30 до 16:30; в субботу и воскресенье: с 10:00 до 14:00.

Операторы «горячей линии» представят обратившимся контактные данные избирательных комиссий, проинформируют о предстоящих на территории региона выборных кампаниях, назначенных на 8 сентября, расскажут об особенностях механизма «Мобильный избиратель», который впервые будет применяться на выборах главы администрации Липецкой области, а также о порядке голосования на цифровых избирательных участках, образованных в Москве, и др.  
293
#выборы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель маршрутки обалдел от такой наглости (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
19
Водитель маршрутки обалдел от такой наглости (ФОТО)

сегодня, 13:50

Общество
21 июня в центре Липецка ограничат продажу алкоголя
#алкоголь
8
21 июня в центре Липецка ограничат продажу алкоголя

сегодня, 12:25

Общество
Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон
#права потребителя
30
Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон

сегодня, 10:48

Общество
851 липчанин может быть ограничен в выезде за границу по причине задолженности за капремонт
#ФКР
851 липчанин может быть ограничен в выезде за границу по причине задолженности за капремонт

сегодня, 10:00

Общество
В Липецке нашли воронежскую «брошенку»
#автохлам
5
В Липецке нашли воронежскую «брошенку»

сегодня, 09:41

Общество
Бедностью в Липецкой области займется «Высшая школа экономики»
#бедность #тендер
53
Бедностью в Липецкой области займется «Высшая школа экономики»

сегодня, 09:06

Общество