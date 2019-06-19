Избирательная комиссия Липецкой области открыла «горячую линию» по выборам 8 сентября

В избирательной комиссии Липецкой области начала работать «горячая телефонная линия» по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Избиратели могут обращаться к специалистам избиркома по телефону 8 (4742) 27-10-12 в понедельник – четверг: с 8:30 до 17:30; в пятницу: с 8:30 до 16:30; в субботу и воскресенье: с 10:00 до 14:00.



Операторы «горячей линии» представят обратившимся контактные данные избирательных комиссий, проинформируют о предстоящих на территории региона выборных кампаниях, назначенных на 8 сентября, расскажут об особенностях механизма «Мобильный избиратель», который впервые будет применяться на выборах главы администрации Липецкой области, а также о порядке голосования на цифровых избирательных участках, образованных в Москве, и др.

