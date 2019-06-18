В Липецкой области выросли тарифы на эвакуацию машин и штраф-стоянку

Чиновники подсчитали базовую стоимость услуг.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области установил базовый уровень тарифов на эвакуацию транспорта и его содержание на штраф-стоянке. Приказ уже вступил в законную силу.



Перемещение любого задержанного транспортного средства, то есть услуги эвакуатора, оценили в 3 517 рублей. При этом есть огромная разница в стоимости часа хранения ТС на штраф-стоянке. Так, владельцам мопедов, квадроциклов и мотоциклов придется заплатить по 37 рублей за каждый час. Хозяевам автомобилей, автобусов и грузовиков придется платит за час по 52 рубля. В 81 рубль оценили час хранения на штраф-стоянке для машин массой свыше 750 кг и грузовиков массой выше 3,5 тонн. Большего всего, по 109 рублей в час, будут платить владельцы негабаритного транспорта.



Стоит заметить, что новый приказ и базовые тарифы значительно отличаются от установленных ранее. Так, с 2017 года в регионе цена эвакуации ТС ранжировалась по их категории и составляла от 2 000 до 9 200 рублей, стоимость штраф-стоянки - от 9 до 54 рублей.