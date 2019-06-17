Общество

38 минут назад

День молодежи в Липецке будут праздновать почти две недели

8 651
#день молодежи
1
День молодежи в Липецке будут праздновать почти две недели

Первое мероприятие пройдет уже завтра.  

В календаре событий Дня молодежи определена вполне конкретная дата – 27 июня. Однако отмечать День молодежи в  Липецке по традиции будут в течение недели. Об основных мероприятиях в рамках встречи с журналистами рассказала начальник отдела по работе с молодежью Надежда Бухтинова.

По словам Надежды Бухтиновой, запланирован целый ряд официальных, познавательных, спортивных, творческих и, конечно, развлекательных мероприятий.

Так уже завтра 18 июня в 11:00 на площадке перед Домом молодежи «Октябрь» состоится праздник «Молодёжь за ЗОЖ».

Среди официальных событий одним из самых значимых станет чествование победителей городской акции «Трудовая Слава молодежи», которое пройдет 27 июня в администрации Липецка. За девять лет существования акция приобрела популярность у представителей трудовой молодежи. В этом году для участия было выдвинуто 18 кандидатур. В их числе металлурги, педагоги, воспитатели, спортсмены, режиссеры и представители других профессий. Экспертное жюри традиционно определило десять победителей конкурса. Благодарственные письма от администрации города Липецка получат и наставники ребят.

Также 27 июня 2019 года весь день в интернете будет проходить SMM-акция «Стильно. Модно. Молодёжно», организованная сотрудниками городского Дворца молодежи «Октябрь». В 19:00 на площади перед городским дворцом культуры (ул. Коммунистическая,20) стартует праздничная программа «Молодежный драйв».

28 и  29 июня праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут у  дворцов и домов культуры «Студеновский» «Матыра», «Сокол», «Шахтинский» и  «Рудничный».

29 июня Липецк во второй раз станет площадкой Межрегионального чемпионата по мотоджимхане. Искусство владения мотоциклом в этом году продемонстрируют более 40 участников из Москвы, Воронежа, Белгорода, Рязани, Пензы, Липецка и других городов.

В этот же день на территории общественного пространства «Городище» с 17.00 стартует большая праздничная программа. Гостей ждут творческие подарки от самых ярких представителей липецкой молодежи, работа тематических площадок, множество конкурсов и призов. Предварительно планируется участие в концертной программе одного из известных российских исполнителей.
В рамках праздника пройдет церемония награждения активных членов Молодежных советов округов, а также волонтеров, помогавших гражданам в подключении цифровых телевизионных приставок.

Завершит серию праздничных мероприятий Рок-фестиваль «Атмосфера-2», первые аккорды которого прозвучат 30 июня в 17:00 с главной сцены парка Победы, сообщает пресс-служба администрация Липецка.

8 651
#день молодежи
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Когда ж этот

4 минуты назад
Распил закончится! Наглый! Один ушёл-втрой пришёл. И пилят и пилят и пилят.24 часа в сутки.
ответить

Уваркина с

5 минут назад
Смотрящий, армяном Мелкумянцам бюджет пилит. К бабке не ходи... нашли ещё способ. Кроме лавочек и урн)))
ответить

Наталья

7 минут назад
Да давайте весь год отмечать! Что мелочиться -то.!!! Какой великий праздник!
ответить

Смотрящий

8 минут назад
Любой ценной ... вырвать молодежь из семьи и научить - тому, чему в семье не учат! На что еще хватает ума прошедших Крым - прым и медные трубы кучке распильщиков бюджетного бабла! Стареющие мамы Розы и папы Нарциссы ... ударяются в воспитание себе подобных!
ответить

Похотливый старичок

16 минут назад
Надька- хорошая баба. Пороть и пороть.
ответить

А бюджет

17 минут назад
Какой мероприятия? И кто оплатит? Эти прекрасные 2 недели? Шоу бизнеса. Уваркина Екатерину 2 напоминает. Только у той казан была полна-и вся Россия крепостных. А за это кто уплатит?
ответить

пророк

21 минуту назад
Всех споили одни праздники у них.да еще две недели...
ответить

Ну а что!

28 минут назад
По Русский так-отмечать 2 недели)))
ответить

Еще в рубрике

Прокуратура Липецкой области выявила прибедняющихся чиновников
#декларация о доходах
1
Прокуратура Липецкой области выявила прибедняющихся чиновников

16 минут назад

Общество
Компания-организатор школьного питания оштрафована за ряд нарушений
#школьное питание #штраф
6
Компания-организатор школьного питания оштрафована за ряд нарушений

сегодня, 11:43

Общество
Автобусы маршрутов №8, 11 и 28 будут ходить чаще
#автобусы
7
Автобусы маршрутов №8, 11 и 28 будут ходить чаще

сегодня, 11:25

Общество
Омбудсмен просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и липецкого бизнесмена
#СИЗО #заключение
14
Омбудсмен просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и липецкого бизнесмена

сегодня, 11:04

Общество
Первый пошел!
#выборы
45
Первый пошел!

сегодня, 10:17

Общество
Липчане зажгут свечи в День памяти и скорби
#свеча памяти
5
Липчане зажгут свечи в День памяти и скорби

сегодня, 10:11

Общество