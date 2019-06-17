День молодежи в Липецке будут праздновать почти две недели

Первое мероприятие пройдет уже завтра.

В календаре событий Дня молодежи определена вполне конкретная дата – 27 июня. Однако отмечать День молодежи в Липецке по традиции будут в течение недели. Об основных мероприятиях в рамках встречи с журналистами рассказала начальник отдела по работе с молодежью Надежда Бухтинова.



По словам Надежды Бухтиновой, запланирован целый ряд официальных, познавательных, спортивных, творческих и, конечно, развлекательных мероприятий.



Так уже завтра 18 июня в 11:00 на площадке перед Домом молодежи «Октябрь» состоится праздник «Молодёжь за ЗОЖ».



Среди официальных событий одним из самых значимых станет чествование победителей городской акции «Трудовая Слава молодежи», которое пройдет 27 июня в администрации Липецка. За девять лет существования акция приобрела популярность у представителей трудовой молодежи. В этом году для участия было выдвинуто 18 кандидатур. В их числе металлурги, педагоги, воспитатели, спортсмены, режиссеры и представители других профессий. Экспертное жюри традиционно определило десять победителей конкурса. Благодарственные письма от администрации города Липецка получат и наставники ребят.



Также 27 июня 2019 года весь день в интернете будет проходить SMM-акция «Стильно. Модно. Молодёжно», организованная сотрудниками городского Дворца молодежи «Октябрь». В 19:00 на площади перед городским дворцом культуры (ул. Коммунистическая,20) стартует праздничная программа «Молодежный драйв».



28 и 29 июня праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут у дворцов и домов культуры «Студеновский» «Матыра», «Сокол», «Шахтинский» и «Рудничный».



29 июня Липецк во второй раз станет площадкой Межрегионального чемпионата по мотоджимхане. Искусство владения мотоциклом в этом году продемонстрируют более 40 участников из Москвы, Воронежа, Белгорода, Рязани, Пензы, Липецка и других городов.



В этот же день на территории общественного пространства «Городище» с 17.00 стартует большая праздничная программа. Гостей ждут творческие подарки от самых ярких представителей липецкой молодежи, работа тематических площадок, множество конкурсов и призов. Предварительно планируется участие в концертной программе одного из известных российских исполнителей.

В рамках праздника пройдет церемония награждения активных членов Молодежных советов округов, а также волонтеров, помогавших гражданам в подключении цифровых телевизионных приставок.



Завершит серию праздничных мероприятий Рок-фестиваль «Атмосфера-2», первые аккорды которого прозвучат 30 июня в 17:00 с главной сцены парка Победы, сообщает пресс-служба администрация Липецка.



