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Лолита назвала себя потомком Нострадамуса после пророчества о Крыме
Певица Лолита Милявская попросила называть ее и продюсера Александра Цекало потомками французского алхимика Нострадамуса. Такое заявление артистка сделала, комментируя высказывание украинского блогера Татьяны Микитенко.
«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт „Академия“ потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка», — сказала Лолита. По ее словам, когда она пересматривала свое выступление в 1999 году, думала о том, «какая же она была красотка», передает «Комсомольская правда».
В конце прошлого года Лолита заявила, что, когда приезжает на Украину, поет на украинском языке, напоминает Nation News. «Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — рассказывала артистка.
Источник: URA.ru