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Лолита назвала себя потомком Нострадамуса после пророчества о Крыме

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Певица Лолита Милявская попросила называть ее и продюсера Александра Цекало потомками французского алхимика Нострадамуса. Такое заявление артистка сделала, комментируя высказывание украинского блогера Татьяны Микитенко.

Микитенко, выступая на форуме «Днепровский пост», сказала, что Россия давно планировала присоединение Крыма. В подтверждение своих слов она привела выступление дуэта «Академия» в 1999 году, пишет телеканал 360. Тогда Александр Цекало шутил, что «Украина отдаст Крым», а Лолита стояла рядом на сцене и делала вид, что соглашается.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт „Академия“ потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка», — сказала Лолита. По ее словам, когда она пересматривала свое выступление в 1999 году, думала о том, «какая же она была красотка», передает «Комсомольская правда».

В конце прошлого года Лолита заявила, что, когда приезжает на Украину, поет на украинском языке, напоминает Nation News. «Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — рассказывала артистка.

Источник: URA.ru
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