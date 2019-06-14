Липчанка накопила 198 штрафов ГИБДД

Сумма долга составила 200 тысяч рублей, но женщина оплатила их только когда ее лишили права управлять автомобилем.

Как сообщили в региональном управлении службы судебных приставов, на исполнении в ведомстве находились документы в отношении жительницы Октябрьского района Липецка, задолжавшей крупою саму по штрафам ГИБДД.

Размах деятельности автолети впечатляет: она умудрилась накопить 198 неоплаченных штрафов на сумму 200 тысяч рублей. При этом дама не торопилась с квитанциями к банкомату и даже после общения с сотрудниками УФССП по Липецкой области оставалась холодна к призывам погасить штрафы. Приставам пришлось идти на крайние меры: лишить женщину того, что она больше всего любит, а именно – ограничить ее в специальном праве управления автомобилем. Это сразу возымело действие – автоледи погасила весь долг разом.

Теперь дама снова за рулем на дороге, с чем мы ее и поздравляем, и призываем участников движения к осторожности.



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