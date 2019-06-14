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Липчанка накопила 198 штрафов ГИБДД

15 1193
#Приставы #автомобили #ГИБДД
Липчанка накопила 198 штрафов ГИБДД

Сумма долга составила 200 тысяч рублей, но женщина оплатила их только когда ее лишили права управлять автомобилем.

Как сообщили в региональном управлении службы судебных приставов, на исполнении в ведомстве находились документы в отношении жительницы Октябрьского района Липецка, задолжавшей крупою саму по штрафам ГИБДД.

Размах деятельности автолети впечатляет: она умудрилась накопить 198 неоплаченных штрафов на сумму 200 тысяч рублей. При этом дама не торопилась с квитанциями к банкомату и даже после общения с сотрудниками УФССП по Липецкой области оставалась холодна к призывам погасить штрафы. Приставам пришлось идти на крайние меры: лишить женщину того, что она больше всего любит, а именно – ограничить ее в специальном праве управления автомобилем. Это сразу возымело действие – автоледи погасила весь долг разом.

Теперь дама снова за рулем на дороге, с чем мы ее и поздравляем, и призываем участников движения к осторожности.

Фото ok.ru

15 1193
#Приставы #автомобили #ГИБДД

Комментарии (15)

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сто пудов

1 минуту назад
это была членососка на инотазу
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Конечно и за биометрию

8 минут назад
Как узнать кто на театральной у меня туй отрывает. И лавки ломает у стадиона металлург))) что за сволочь)
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В 2003

10 минут назад
Году можно было иметь 1000 штраф и не платить за них. А счас все на карточку- Сбер постарался))) чтоб граждане были законопослушный)
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хаха

11 минут назад
Коля, берешься учить-соответствуй сам!
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Инокентий

12 минут назад
на лексусе на светофорах отжигала ?
ответить

хаха

12 минут назад
Да нас...ть ей на гибдд,на штрафы. Иногда зайдет,200 тыр кинет и поехала
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Коля

23 минуты назад
Научитесь писать грамотно господа журналисты. Мин. 3 ошибки в тексте.
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смр

25 минут назад
А её имя не с фамилией Токарев пишется?
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Александр

37 минут назад
Надо восстановить советские законы в отношении нарушителей правил дорожного движения.
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Вася

53 минуты назад
Очередная обезьяна с гранатой.
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