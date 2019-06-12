Ельчанин Кирилл Гоцук признан лучшим защитником ФНЛ

Еще один подготовленный в «Металлурге» игрок получил признание на более высоком уровне.

Воспитанник елецкого футбола и экс-игрок «Металлурга» Кирилл Гоцук был признан лучшим защитником Футбольной национальной Лиги (ФНЛ) по итогам сезона.

Футболиста, сейчас защищающий цвета курского «Авангарда», победил в опросе главных тренеров и капитанов команд ФНЛ.

В минувшем сезоне Кирилл провел за курян 34 матча в чемпионате, в которых забил два гола, а также еще 2 игры в Кубке России (один мяч).

26-летний центральный защитник принадлежит самарским «Крыльям Советов», а в Курске выступал на правах аренды. Дальнейшая судьба лучшего защитника Лиги пока не определена, но по информации ряда СМИ, на условиях аренды он, скорее всего продолжит выступать за прежний клуб. Тем более что «Авангард», в минувшем сезоне занявший 8-е место в ФНЛ, декларирует борьбу за повышение в классе в будущем сезоне и выход в Премьер-Лигу по примеру другого нашего соседа ФК «Тамбов» - так что лидера своей обороны он постарается не упустить.

Гоцук начал играть в футбол в родном Ельце, а в 2012 году перешел в «Металлург», за который выступал до 2016 года и провел 93 матча, забив 7 голов. Повысив свое мастерство под руководством тренера «сталеваров» Сергея Машнина, он затем начал играть на более высоком уровне. Его пример лишний раз доказывает – в «Металлурге» воспитывают качественных футболистов, но лучшие из них не желают болтаться вместе с командой во второй лиге и уходят на повышение (как Алексей Рыбин, Денис Поярков, Олег Кожемякин, Александр Кобзев и т.д.).







Кирилл совершенствовал свое мастерство и развивался именно в "Металлурге".



Лучшим тренером ФНЛ в сезоне 2018/19 признан Александр Точилин из ФК «Сочи». Его подопечный Николай Заболотный получил приз лучшего вратаря (35 матчей, 31 пропущенный гол, 13 «сухих» матчей), сочинец Евгений Песегов (34 матча, 10 голов, 5 голевых передач) оказался лучшим полузащитником. Призы лучшему футболисту Лиги, лучшему нападающему и лучшему бомбардиру тоже уехали в Сочи – к Максиму Барсову (32 матча, 19 голов).

Лучшим распасовщиком стал форвард «Чертаново» Владислав Сарвели (14 голевых передач, 12 голов в 37 матчах). Ему же достались призы лучшего молодого футболиста и игрока-открытия сезона.

Приз лучшего легионера достался форварду столичного «Спартака-2» и сборной Либерии Сильвануус Нимели (28 матчей, 8 голов, 4 голевых передачи).



Вверху фото ФК "Авангард" (Курск).

