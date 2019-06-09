Происшествия

34 минуты назад

Горящая в Липецке «Тойота» попала на видео

5 562
#дтп #пожар
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Горящая в Липецке «Тойота» попала на видео

Сегодня ночью на ул. Московской столкнулись три автомобиля

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Как сообщал GOROD48,  сегодня около двух часов ночи, на улице Московской произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Камри" и "Мерседес". "Тойота Камри" после столкновения загорелась.  Огонь уничтожил весь моторный отсек и большую часть салона машины. На место аварии выезжало одно пожарное отделение. Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.

Момент возгорания автомобиля зафиксировали на видео наши читатели.

5 562
#дтп #пожар
1

Комментарии (5)

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Пьяное быдло думало,

2 минуты назад
оно крутое,да на иномаре.Сами б бились,да горели,а людей не трогали
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Вован настоящий

2 минуты назад
Оператора не плохо было бы поучить снимать горизонтально и поближе. Наверное с кольца трубного снимал. А вообще, слава богу, что все живы.
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житель

6 минут назад
куями мерились,понторезы хреновы!
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Крах буржуя

11 минут назад
Понты то дороже всего
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Гость

12 минут назад
Даже ночью разъехаться не смогли!!Пантовались наверняка друг перед другом.
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