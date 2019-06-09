Происшествия
34 минуты назад
Горящая в Липецке «Тойота» попала на видео
Сегодня ночью на ул. Московской столкнулись три автомобиля
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Как сообщал GOROD48, сегодня около двух часов ночи, на улице Московской произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Камри" и "Мерседес". "Тойота Камри" после столкновения загорелась. Огонь уничтожил весь моторный отсек и большую часть салона машины. На место аварии выезжало одно пожарное отделение. Погибших в аварии нет. Госпитализирован один человек с травмой колена.
Момент возгорания автомобиля зафиксировали на видео наши читатели.
Момент возгорания автомобиля зафиксировали на видео наши читатели.
Пьяное быдло думало,
Вован настоящий
житель
Крах буржуя
Гость