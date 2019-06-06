Общество
сегодня, 19:15
Причиной страшной аварии под Липецком стал выезд на встречную полосу
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Как сообщал GOROD48, сегодня в 16:47 на трассе Липецк-Елец у села Кулешовка Липецкого района столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Елец», автомобили «ВАЗ-2109» и «Мазда».
В аварии погибли две женщины и мужчина, все они находились в «ВАЗе».
Тела погибших из разбитых автомобилей извлекали спасатели ГУ МЧС И УГПСС по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, За рулем ВАЗа находилась женщина 1995 года рождения, которая зацепила "Мазду", выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус.
Погибли - она, мужчина 1992 года рождения и пока не установленная женщина. Пассажиры автобуса не пострадали, и отправились на другом.
В аварии погибли две женщины и мужчина, все они находились в «ВАЗе».
Тела погибших из разбитых автомобилей извлекали спасатели ГУ МЧС И УГПСС по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, За рулем ВАЗа находилась женщина 1995 года рождения, которая зацепила "Мазду", выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус.
Погибли - она, мужчина 1992 года рождения и пока не установленная женщина. Пассажиры автобуса не пострадали, и отправились на другом.
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