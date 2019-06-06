Общество

сегодня, 19:15

Причиной страшной аварии под Липецком стал выезд на встречную полосу

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#дтп
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Причиной страшной аварии под Липецком стал выезд на встречную полосу
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Как сообщал GOROD48, сегодня в 16:47 на трассе Липецк-Елец у села Кулешовка Липецкого района столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Елец», автомобили «ВАЗ-2109» и «Мазда». 

В аварии погибли две женщины и мужчина, все они находились в «ВАЗе».

Тела погибших из разбитых автомобилей извлекали спасатели ГУ МЧС И УГПСС по Липецкой области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, За рулем ВАЗа находилась женщина 1995 года рождения, которая зацепила "Мазду", выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус.

Погибли - она, мужчина 1992 года рождения и пока не установленная женщина. Пассажиры автобуса не пострадали, и отправились на другом.
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#дтп
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Комментарии (25)

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Профессор Преображенский

6 минут назад
город 48 достиг дна, вы текст читали?
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Алла

10 минут назад
Спрашиваю просто так., он молчать будет ,после что увидел,ещё пару дней точно
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т

10 минут назад
Соболезнование родным и близким. Очень жаль, когда гибнут молодые...
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кокс

13 минут назад
короче погибли очень молодые люди жалко ((((((((
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Аська

22 минуты назад
Слава Богу, автобус Липецких рейсов крепким оказался и пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Липецким рейсам Дай Бог чтобы все их автобусы всегда из всех рейсов благополучно возвращались
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1

23 минуты назад
Быдляк на вазах, ее просто унесло. Машина старая
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Спрашиваю просто так.

23 минуты назад
Почему ничего не скажет водитель мазды.Ведь наверняка читает комменты.
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гость

27 минут назад
обсираете погибших, хоть совесть поимейте. они мерты а выц живы и живете свободной жизнью. от тюрьмы и от сумы нее зарекайтесь. жакло девушку водителя ваза, и ее пассажиров.
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Сова

28 минут назад
Она чётко правой стороной вошла в автобус, значит на встречке автомобиль был уже в заносе, думаю таскать её начало ещё в своей полосе
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мда

28 минут назад
Все бывает. Видео с регистратора нет? А эти автобусы наваливают как самоубийцы....
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