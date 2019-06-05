Общество

24 минуты назад

По улице Советской потекла теплая вода

7 356
#гидравлические испытания
По улице Советской потекла теплая вода

Сегодня из канализационного коллектора на перекрестке улиц Советской и Пушкина под сильным напором потек ручей парящей воды.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», в районе улицы Советской сейчас проводятся гидравлические испытания сетей на прочность и плотность. 

В результате этих испытаний выявлен слабый участок сети. В течение сегодняшнего дня порыв будет устранен. На жителях близлежащих домов ремонтные работы не отразятся - горячая вода в них отключена на время гидравлических испытаний, которые закончатся 16 июня.



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#гидравлические испытания

Комментарии (7)

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Ага

5 минут назад
Сантехник, Матвиенко в Питере трубы поменяла , Теперь там людей заживо варят в кипятке !, Что от Путина , "Сваришься или не сваришься ", Иностранным туристам памятки выдают " Увидишь парок из-под асфальта... беги "!.
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гость

6 минут назад
Сантехник На Семашко зайдите , почти каждый месяц , что-нибудь да раскапывают , а скоро многоэтажку , в результате точеной застройки , подключат.
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Ага

7 минут назад
все через жопу, А завтра путиноиды будут сдавать экзамены , Вот такая, она жизнь ,современной путинской России !.
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Сантехник

9 минут назад
В этом месте постоянно она рвётся это уже 3 или 4 случай. Возле детской стоматологической поликлинике. Там трубы надо менять а не летать гниль.
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Тетя Дуся

9 минут назад
Не хай текет,рабы и терпилоиды запутеновские все оплатят Квадре!!!
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все через жопу

11 минут назад
сначала асфальт кладут, а потом гидравлические испытания проводят, дебилы
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Ой

17 минут назад
" Тепленькая пошла "-Как в "иронии судьбы"!.
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