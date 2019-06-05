По улице Советской потекла теплая вода

Сегодня из канализационного коллектора на перекрестке улиц Советской и Пушкина под сильным напором потек ручей парящей воды.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра», в районе улицы Советской сейчас проводятся гидравлические испытания сетей на прочность и плотность.



В результате этих испытаний выявлен слабый участок сети. В течение сегодняшнего дня порыв будет устранен. На жителях близлежащих домов ремонтные работы не отразятся - горячая вода в них отключена на время гидравлических испытаний, которые закончатся 16 июня.







