19 минут назад
Обвиняемого жестоком двойном убийстве будут судить в Липецкой области
Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве. В кровавом преступлении обвиняется жителя Задонского района.
В доме находилась престарелая мать убитого мужчины. Чтобы избавиться от свидетеля обвиняемый убил ее несколькими ударами кирпичом по голове.
После этого обвиняемый похитил банковскую карту убитого, с которой попытался снять деньги из банкомата в Задонске, однако не смог это сделать в связи с сильным опьянением.
В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения, в связи с чем уголовное дело направлено в суд ля рассмотрения по существу.
Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений является пожизненное лишение свободы.