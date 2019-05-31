Обвиняемого жестоком двойном убийстве будут судить в Липецкой области

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве. В кровавом преступлении обвиняется жителя Задонского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в конце сентября 2018 года между двумя жителями района вспыхнула пьяная ссора, в ходе которой один из них нанес собутыльнику множественные ножевые ранения, одно из которых привело к смерти от острой кровопотери.



В доме находилась престарелая мать убитого мужчины. Чтобы избавиться от свидетеля обвиняемый убил ее несколькими ударами кирпичом по голове.



После этого обвиняемый похитил банковскую карту убитого, с которой попытался снять деньги из банкомата в Задонске, однако не смог это сделать в связи с сильным опьянением.



В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения, в связи с чем уголовное дело направлено в суд ля рассмотрения по существу.



Максимальным наказанием за совершение указанных преступлений является пожизненное лишение свободы.

