Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на заводе «Генборг»

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Генборг».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Генборг», специализирующегося на производстве электродвигателей, в период с 1 февраля по 28 мая 2019 года действуя из корыстной и личной заинтересованности, не выплатил заработную плату своим работникам. Почти 200 работников завода не получили законное вознаграждение за труд в сумме более 14,5 миллионов рублей. Деятельность предприятия приостановлена, работники находятся дома в связи с его простоем.



В ходе расследования уголовного дела опрашиваются работники предприятия, пострадавшие в результате противоправных действий работодателя, руководство предприятия, устанавливаются все обстоятельства нарушения трудовых прав жителей региона. Назначены судебные экономические экспертизы, результаты которых покажут движение денежных средств на счетах предприятия – должника и причины невыплаты заработной платы в срок.





