Происшествия

59 минут назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на заводе «Генборг»

7 663
#зарплата
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на заводе «Генборг»

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Генборг».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Генборг», специализирующегося на производстве электродвигателей, в период с 1 февраля по 28 мая 2019 года действуя из корыстной и личной заинтересованности, не выплатил заработную плату своим работникам. Почти 200 работников завода не получили законное вознаграждение за труд в сумме более 14,5 миллионов рублей. Деятельность предприятия приостановлена, работники находятся дома в связи с его простоем.

В ходе расследования уголовного дела опрашиваются работники предприятия, пострадавшие в результате противоправных действий работодателя, руководство предприятия, устанавливаются все обстоятельства нарушения трудовых прав жителей региона. Назначены судебные экономические экспертизы, результаты которых покажут движение денежных средств на счетах предприятия – должника и причины невыплаты заработной платы в срок. 


7 663
#зарплата

Комментарии (7)

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Наступи

16 минут назад
Путину На горло , задави КОЗЛА ногой !.
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!!!

19 минут назад
А ведь собирались показать этот завод, как успешный проект, Путину. За 2 недели так привели дорги в порядок , что за всю историю Усмани такого не было ( большое спасибо ВВП). Как объяснил Песков , ВВП находился в Воронеже - помешала погода, Да, действительно так и было , был шквал.
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Овецальная статистика

24 минуты назад
чиновники,примите меры !, Вчера оп долбоящику в передаче 1 канала сравнивали зарплаты по регионам. И оказывается по Липецку средняя зарплата составила 39.991. Это официальные данные переданные в программе ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.
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житель

31 минуту назад
Ой,а с каким апломбом открывали этот завод,сколько вони было,а оказалось,что не нужны никому двигатели.
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Сергей

34 минуты назад
чиновники,примите меры !, не подскажите какая средняя зарплата федерального чиновника?
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Серега

51 минуту назад
Возбудили дело.. ждут отката...
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чиновники,примите меры !

54 минуты назад
Статистика впечатляет: за время правления Путина армия чиновников в России выросла почти в ТРИ раза — до 1 273 000 человек (Минфин). И на содержание этой бюрократической махины мы каждый день тратим 3,8 млрд ₽. Вопрос: если так много «слуг народа» и так много денег работает на «обеспечение достойной жизни» простых граждан, то где же эта достойная жизнь и когда она, наконец, наступит? И почему зарплата среднего федерального чиновника до сих пор в 10 раз выше зарплаты учителя или врача в регионах? Не подскажете?
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