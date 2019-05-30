59 минут назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на заводе «Генборг»
Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Генборг».
В ходе расследования уголовного дела опрашиваются работники предприятия, пострадавшие в результате противоправных действий работодателя, руководство предприятия, устанавливаются все обстоятельства нарушения трудовых прав жителей региона. Назначены судебные экономические экспертизы, результаты которых покажут движение денежных средств на счетах предприятия – должника и причины невыплаты заработной платы в срок.
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чиновники,примите меры !