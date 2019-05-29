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В Липецке определяют лучших пожарных-добровольцев

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#МЧС
В Липецке определяют лучших пожарных-добровольцев

Сегодня на тренировочной базе Главного управления МЧС России по Липецкой области СК «Динамо»  проходит областной смотр-конкурс по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Липецкой области».

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, цель соревнований - повышение эффективности деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, проверка готовности добровольных пожарных, противопожарной техники и пожарно-технического вооружения к тушению пожаров, выработка у добровольцев психологических и физических качеств, необходимых для выполнения работ в экстремальных условиях, а также популяризация и дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта.

В соревнованиях принимают участие 18 команд от районов Липецкой области и две команды от городов региона. Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе команды соревнуются в боевом развертывании пожарной техники, второй этап - эстафета.

Сначала этого года добровольные пожарные приняли участие в тушении 402 пожаров.

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#МЧС

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Евгений

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