сегодня, 11:25
В Липецке определяют лучших пожарных-добровольцев
Сегодня на тренировочной базе Главного управления МЧС России по Липецкой области СК «Динамо» проходит областной смотр-конкурс по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Липецкой области».
В соревнованиях принимают участие 18 команд от районов Липецкой области и две команды от городов региона. Соревнования пройдут в два этапа. На первом этапе команды соревнуются в боевом развертывании пожарной техники, второй этап - эстафета.
Сначала этого года добровольные пожарные приняли участие в тушении 402 пожаров.
Евгений