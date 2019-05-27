Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка

На конкурс по отбору кандидатов на вакантную должность заявление подал 33-летний районный чиновник.

В конкурсную комиссию по выборам главы Липецка документа подал 33-летний Анатолий Ясенко, заместитель главы Данкова. В своей должности претендент работает более трех лет. У муниципального служащего - два высших образования.



В Липецком горсовете, как стало известно GOROD48, готовят релиз по этому поводу. Итого с ранее переданным в комиссию заявлением 29-летнего безработного Дмитрия Месяца у нас уже два кандидата в мэры (и.о. главы Липецка Евгения Уваркина еще корпит над своей программой социально-экономического развития Липецка и свои документы в приемную комиссию планирует сдать 30 мая - в этот день, кстати, она отметит свое 45-летие).



фото: opeka.ru

