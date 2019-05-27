Общество

28 минут назад

Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка

5 699
#выборы
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Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка

На конкурс по отбору кандидатов на вакантную должность заявление подал 33-летний районный чиновник.

В конкурсную комиссию по выборам главы Липецка документа подал 33-летний Анатолий Ясенко, заместитель главы Данкова. В своей должности претендент работает более трех лет. У муниципального служащего - два высших образования.

В Липецком горсовете, как стало известно GOROD48, готовят релиз по этому поводу. Итого с ранее переданным в комиссию заявлением 29-летнего безработного Дмитрия Месяца у нас уже два кандидата в мэры (и.о. главы Липецка Евгения Уваркина еще корпит над своей программой социально-экономического развития Липецка и свои документы в приемную комиссию планирует сдать 30 мая - в этот день, кстати, она отметит свое 45-летие).

фото: opeka.ru

5 699
#выборы
1

Комментарии (5)

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...

8 минут назад
чем то на тербунского одувана похож, только тот поупитанней будет...
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serg

12 минут назад
Вы знали, что всем россиянам начисляли компенсации и соц выплаты каждый месяц последние 20 лет ? Но только в этом году появился официальный портал ОКФ для проверки выплат и для ПОЛУЧЕНИЯ денег - http://fond.site Я был в полном шоке, узнав что roсyдарство должно мне 142850 руб! Но пройдя все инcтрyкции на caйте я получил свои деньги на карточку за пару минут!
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Только от тербунского

15 минут назад
Избавились. Теперь давай данковского)))
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Ржунемагу

16 минут назад
Пусть откат 30 млн. $ пошлет плешивому царю и должность его
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Ч.

17 минут назад
Высшее образование получают один раз , а заканчивать можно несколько высших учебных заведений . Где-то так .
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