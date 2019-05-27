В 12 липецких детских садах начнут работать группы кратковременного пребывания

Комплектование групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях начнется 4 июня.

В Липецке в 2019-2020 учебном году будут функционировать 24 группы на базе 12 дошкольных образовательных учреждений: № 6, 15, 17, 20, 23, 30, 32, 50, 122, 134, 135 и школы № 29. Время пребывания детей в них составляет пять часов в день. Как отмечают в департаменте образования, группы будут работать как в первой половине дня, так и во второй. Детей, посещающих их, в полной мере обеспечат услугами дошкольного образования. Также в ГПК организуется двухразовое питание.



Заявления для зачисления на свободные вакансии в группы будут принимать в кабинете 214 департамента образования (Космонавтов, 56 а). При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт.



О наличии свободных мест в группах родители могут узнавать на сайте департамента образования и учреждений, в которых они функционируют. Места в ГПК выделяют лишь детям, стоящим на учёте по предоставлению места в дошкольных образовательных учреждениях города. Юные липчане, зачисленные в группы, с очереди в желаемый детский сад не снимаются, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



