Общество

42 минуты назад

В 12 липецких детских садах начнут работать группы кратковременного пребывания

1 523
#детский сад
1
В 12 липецких детских садах начнут работать группы кратковременного пребывания

Комплектование групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях начнется 4 июня.

В Липецке в 2019-2020 учебном году будут функционировать 24 группы  на базе 12 дошкольных образовательных учреждений: № 6, 15, 17, 20, 23, 30, 32, 50, 122, 134, 135 и школы № 29. Время пребывания детей в них составляет пять часов в день. Как отмечают в департаменте образования, группы будут работать как в первой половине дня, так и во второй. Детей, посещающих  их,  в полной мере обеспечат услугами дошкольного образования. Также в ГПК организуется  двухразовое питание.

Заявления для зачисления на свободные вакансии в группы будут принимать в кабинете 214 департамента образования (Космонавтов, 56 а). При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт.

О наличии свободных мест в группах родители могут узнавать на сайте департамента образования и учреждений, в которых они функционируют. Места в ГПК выделяют лишь детям, стоящим на учёте по предоставлению места в дошкольных образовательных учреждениях города. Юные липчане, зачисленные в группы, с  очереди в желаемый детский сад не снимаются, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

1 523
#детский сад
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч.

15 минут назад
Симпатичные малыши . Приятно поглядеть !!!
ответить

Еще в рубрике

Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка
#выборы
5
Заместитель мэра Данкова хочет стать главой Липецка

29 минут назад

Общество
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида
#пенсионная реформа
49
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида

сегодня, 12:07

Общество
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем
#алкоголь
34
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

сегодня, 12:05

Общество
В мэрии пересмотрят расстановку дорожных знаков в затронутых ремонтом проспекта Победы микрорайонах
#проспект победы
22
В мэрии пересмотрят расстановку дорожных знаков в затронутых ремонтом проспекта Победы микрорайонах

сегодня, 10:40

Общество
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке
#пробки #ремонт дороги #проспект Победы
42
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке

сегодня, 09:53

Общество
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод
#газопровод
31
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

сегодня, 08:00

Общество